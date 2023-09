NASTAVAK TERORA NAD SRBIMA NA KiM! PRETUČEN STRAHINJA (20) IZ GRAČANICE: BMW-om mu preprečili put, pa ga prebili

Trojica Albanaca napala su i pretukla, dvadesetogodišnjeg Strahinju Petrovića iz Gračanice, saznaje RTS. Napad na srpskog mladića dogodio se sinoć oko 19 časova na putu za obližnje selo Dobrotin.

Strahinju je u vožnji pretekao crni BMW karavaran i blokirao mu put. Kaže da je nije upamtio registarsku oznaku ali da je imao tablice sa početnim brojem 01 što ukazuje da je vlasnik automobila iz prištinskog okruga

„Napadači su bili jedan stariji čovek do 40 godina i on je vozio automobil, druga dvojica su imala do 20 godina. Krenuo je prema meni, vikao je ja sam ga pitao koji je problem. On me je iz sve snage šakom udario po glavi. Kada sam došao pri sebi video sam da su tu još dvojica sa njime i oni su hteli da me udaraju što više“, ispričao je Strahinja

Kada se pribrao i uspeo da dođe svesti video je dve devojke koje su se ubeđivale sa napadačima i odvukle ih u automobil koji se potom udaljio sa mesta dogadjaja.

Strahinji je pomoć pritekao Srbin iz Dobrotina koji je o čitavo slučaju obavestio policiju. Petroviću je ukazana pomoć na odeljenju Hirurgije u Gračanici odakle je prebačen u Kosovsku Mitrovicu.

Kaže da nikada nije imao nikakvih problema sa Albancima, da izbegava konflikte i da je razlog napada na njega mogao da bude jedino to što vozi automobil sa kragujevačkim tablicama. Iako je slučaj prijavio policiji ne veruje da će napadači biti otkriveni i procesuirani. Strahinja Petrović sa dvojicom mladje braće živi u Gračanici. U tragičnoj nesreći su izgubili roditelje, a o njima se stara stric.

