ČEKUJEMO POZIV PREDSEDNIKA DO KRAJA MESECA Vučević najavio razgovore oko izlaska na birališta

Ministar odbrane i potpredsednik vlade Miloš Vučević gostovao je na Hepi televiziji, gde je govorio o predstojećim izborima, atmosferi u vladajućoj stranci, kao i o napadima opozicije na predsednika Srbije zbog najavljnjnih socijalnih davanja. Spremni smo da i dalje princip ostane da je Srbija iznad svega

Vučević je istakao da je najavljena mogućnost da se izbori održe do kraja godine, te da je to pitanje legitimiteta i dogovora između političkih stranaka.

-Nama je sledeće godine redovan termin za održavanje lokalnih i pokrajinskih izbora. Ono što je za SNS neprihvatljivo je da neko vrši učenjivanje i selekciju i što bi predsednik Vučić rekao s fontanom želja ko želi koje izbore. Procenjuju kao mala deca šta bi njima moglo da donese najbolji paket čokolade i slatkiša, a politika je mnogo ozbiljnija stvar i država. SNS očekuje poziv od predsednika Aleksandra Vučića da se do kraja meseca razgovara sa političkim činiocima oko izlaska ranije na birališta. Srpska napredna stranka je spremna, ali smo svesni da neće biti laka izborna kampanja za nas u SNS. Ne podrazumeva se da će neko da pobedi. Biće velika konkurencija, mi ćemo razgovarati i sa predsednikom republike, on je naš član. Spremni smo da i dalje princip ostane da je Srbija iznad svega. Ja duboko u to verujem, iako mnogo njih to pokušava da ospori. Mi smo spremni za izbore, ako postoji politički dogovor da se ide do kraja godine, mi taj politički izazov prihvatamo. Imamo rezultate po pitanju mira i stabilnosti, da čuvamo mir na ovim prostorima, Srbija se danas više uvažava i nije džak za udaranje, pažljivije se sluša. Ne možete da kažete da nema rezultata, ponosan sam što sam deo vlade koja je zajedno s predsednikom uspela da omogući i prvu fazu povećanja penzija, pa još jedno povećanje u januaru, novčanu pomoć porodicima sa decom do 16 godina, povećanje plata onima koji brinu o nama.

Oni ne razumeju narod i građane Srbije

Ministar se osvrnuo i na socijalna davanja koja je najavio predsednik Aleksandar Vučić, a koja bi trebalo da stupe na snagu od sutra.

U eri društvenih mreža, dolazi do paradoksa. Možete da napravite milion i jedan mim na ozbiljnu temu, ali ne razumete poruke i značaj tih poruka. Nije sramota da pričamo o deterdžentu, šamponu za bebe, kafi. Samo im nije smešno kad se neko penje na klupe, a smešno je kada predsednik priča o pojeftinjenju životnih namirnica, koja utiče na kvalitet života i troškove. Njima mržnja samo što ne eksplodira. Oni su bili protiv rebalansa budžeta, oni su hteli da spreče da se izvrši rebalans. Ništa im nije uspelo. Oni ne razumeju narod i građane Srbije, sve što rade njima se obije o glavu. Oni nisu slika Srbije, jer su se nakrali kad su bili navlasti. Oni su siti i besni. Država pravi napore u razgovorima s trgovačkim čancima da bi građanima bio bolji život. Čekamo ih na izborima, a oni nek jedu kavijar.

Kao predsednik Srpske napredne stranke pozvao sam Aleksandra Vučića da dođe na stranačke sastanke, jedan je bio u Novom Sadu i jedan u Nišu, rekao je potpredsednik vlade.

- Pričali smo o politici, o politici koju vodimo na lokalnom nivou, stranačkoj organizaciji, da stranka ostane uz narod i sa narodom. Prirodno je da se odazvao. To je bio dobar razgovor. Kod nas se pre svega gleda šta je ono što treba popraviti. Taj pristup vam održava političku kondiciju. Nikada ne možete rešiti sve probleme građana, uvek će biti neka ulica da se asfaltira ili da ne mora da se gradi ni jedan vrtić. Stalno će trebati nešto bolje, modernije. Život vas time tera da budete bolji. Niko nije otvorio svoja vrata za nove ljude kao što je SNS. Mi tražimo tu novu energiju, mora da se priprema nova generacija koja će naslediti one koji su juče vodili stranku. Svaka generacija ima neki svoj šarm, ima ljudi koji su više posvećeni, a ima i onih koje nismo odmah prepoznali, ali su se pokazali. Mi se čistimo od ljudi koji su se ogrešili o stranku, o Aleksandra Vučića. Kod nas je to manje nego što je bilo za vreme Demokratske stranke. Nemamo problem da bilo ko odgovara pred zakonom za činjenje ili ne činjenje. Nema mesta za one koji su se ogrešili o zakon i o SNS moralno, koja im je dala poverenje. Naravno da građani vide, pogotovo u malim sredinama. Vi ste birani da radite za građane, a ne da imate crnu limuzinu, vozača i sekretaricu. Kroz stranačku infrastrukturu sam polazio do prvog razreda, nisam spušten helikopterom u predsedništvo stranke. Ja sam prvo predvodio mesne odbore. Otrežnjujuće i kada razgovarate i sa strankom i sa građanima. Izlazak na ulicu, na trg, u mesnu zajednicu, razgovor sa ljudima, to je ono što vraća u realnost. To je vrlo teško, nije to lako raditi, ali je lekovito. Ja sam kao gradonačelnik svakog utorka primao građane, to je rudarski posao. Vi tog dana primite sedam, osam građana, to je kao da ste radili sedam dana bez prestanka. Ja sam tu malo radikalniji, ne oduševljavam se nezavisnim ekspertskim krugovima, neka politika i stranka su stali iza vas. Evo izađite na izbore za mesnu zajednicu.