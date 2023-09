"ZAŠTO BI NA SILU ODSEKLI 30.000 PORODICA OD SRBIJE?" Generalni direktor Telekoma Srbije: OVO JE APSURDAN NAČIN gašenja kompanije!

Nakon rešenja o zabrani rada Telekoma Srbije na Kosovu i Metohiji, nadležni iz ove kompanije su uložili žalbu. Prema odluci tzv. kosovskih vlasti firmu "MTS doo" treba obrisati iz registra preduzeća.

Da li su predstavnici Telekoma dobili odgovor na žalbu ovog jutra proverava reporter Kurira Emir Ličina koji se javlja iz Leposavića, u razgovoru sa generalnim direktorom Telekoma Srbije Vladimirom Lučićem.

Lučić kaže da je Telekom dobio odgovor i da će u roku od 15 dana stići rešenje, takođe on veruje da će, uz njegov optimizam, "istina i pravda pobediti".

- Verujem da će se uvažiti naša žalba, jer ne vidim drugi način. Svaki drugi način bi bio velika eskalacija i kršenje ne samo Briselskog sporazuma, već i svih zakona! Jer to je jedan apsurdan način pokušaja gašenja naše kompanije. Mi smo se u tom prvom stepenu žalili Agenciji za poslovne registre koja je donela to rešenje. To je naš prvi korak. U drugom slučaju, ako bi doneli nelogičnu odluku da zadrže to rešenje, onda ćemo tražiti pravnu meru - započeo je Lučić.

Ipak, sagovornik reportera Kurir TV se nada da će se sve rešiti u naredne dve nedelje: Mi ćemo pojačati naše diplomatske aktivnosti tokom ovih dve nedelje. Takođe, sledeće nedelje ću biti ovde i imaćemo važne sastanke u vezi sa tim, tako da se nadam uspehu - smatra Lučić.

Istakao je da se mora zahvaliti predstavnicima Međunarodne zajednice.

- Predstavnici Međunarodne zajednice iz EU i Amerike su uglavnom na strani istine i pravde u vezi s ovim slučajem i podržavaju našu kompaniju.Ovde ima preko 30.000 porodica koje koriste internet, televiziju i mobilne usluge. Ako MTS nestane ovde, to neće samo uticati na 250 ljudi koji rade kod nas, već će 30.000 porodica ostati bez komunikacije, interneta i mogućnosti da prate srpske kanale, što će predstavljati veliki udarac za srpsku zajednicu ovde - sguran je Lučić.

Sa druge strane on ne želi da signal MTS-a bude prekinut na silu:

- S druge strane, to bi bila vrsta eskalacije. Stvarno ne želimo da signal MTS-a bude prekinut na taj način. Znači, neko bi morao da dođe i da na silu prekine signal MTS-a i ostavi 30.000 porodica bez signala, što bi samo dodatno pogoršalo situaciju ovde moglo bi navesti srpske građane da napuste ovu regiju. Svi se nadamo da će se ovo rešiti na miran način.

Na kraju Emir Ličina, je za gledaoce napomenuo da se trenutno nalaze ispred osnovne škole u Leposaviću i zamolio sagovornika Lučića da objasni gledaocima zašto:

- Danas smo prisustvovali veoma lepom događaju, iniciranom od strane predsednika Aleksandra Vučića. Telekom Srbija donira pametne table u deset osnovnih škola na Kosovu i Metohiji, koji će pomoći deci u njihovom učenju. Takođe, doniramo određenu sportsku opremu jer smo takođe vlasnici Sportskog kanala Arena. Biće mi veliko zadovoljstvo da posetimo ove škole tokom naredna dva dana, da se družimo sa ovom divnom decom i sa ljudima koji su ostali hrabri uprkos svim pritiscima - rekao je Lučić.

