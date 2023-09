SUBOTICA: GRADONAČELNIK BAKIĆ PRIMIO PRVOTIMKE, STRUČNI ŠTAB I RUKOVODSTVO ŽFK SPARTAK

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se, u Gradskoj kući, sa rukovodstvom, stručnim štabom i prvotimkama Ženskog fudbalskog kluba Spartak koji je u prvom krugu kvalifikacija Lige šampiona, održanom nedavno u Danskoj, trijumfima nad prvakom Farskih ostrva Ki Klasvikom (7:0) i finskim predstavnikom ekipom KuPS (2:1), izborio plasman među 22 najbolje ekipe Evrope u ženskom fudbalu. Gradonačelnik Bakić je, čestitajući građanima Republike Srbije, Republike Srpske i svim Srbima u regionu i širom sveta praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, izjavio da je danas imao čast da organizuje prijem za, kako je rekao, „naše ’Golubice’, za naše heroine, za ponos našeg grada Subotice – Ženski fudbalski klub Spartak”.

foto: Grad Subotica

„Četrnaest titula prvaka Srbije, od kojih je čak 13 za redom, i deset puta osvojen Kup Srbije je, kako sam to već više puta izjavio, prava demonstracija moći koja nije viđena u bilo kojem sportu na teritoriji naše države. Njihova veličina ogleda se i u tome da, i kada pomislite da im ponestaje elana i motiva za dalje borbe na terenima, umeju da se izdignu iznad svih tih rezultata i naprave ne mali korak, nego veliki iskorak. I naprave istoriju, a to je da su se plasirale među 22 najbolje evropske ekipe u ženskom fudbalu“, istakao je gradonačelnik Bakić.

Danas ćemo, dodao je, sa velikom pažnjom da pratimo žrebanje u Evropskoj kući fudbala u Nionu kako bi saznali koja je to poslednja prepreka koju Spartak mora da prođe kako bi takmičenje nastavio u grupnoj fazi Lige šampiona, među šesnaest najboljih ekipa.

foto: Grad Subotica

„Fudbalerke Spartaka svojim trudom i ponašanjem i te kako zaslužuju da igraju u grupnoj fazi Lige šampiona i ja im od srca želim da izbore taj plasman. Naš susret u Plavoj sali Gradske kuće je bio jako emotivan. Ja i ne mogu da sakrijem da su one moja slabost, moje miljenice, i za njih sa posebno vezan, tim pre što znam da su mnoge od njih, na čelu sa njihovim kapitenom Violetom Slović, odbile angažmane koji se mere u stotinama hiljada evra. One su ostale uz svoj klub, uz svoj grad, ostale su u svojoj Srbiji. To je i ogromna količina ljubavi prema svome klubu, svom gradu i svojoj zemlji, i neviđeni patriotitzam koji ove devojke imaju. I to niko od nas ne može da im uzvrati“, naglasio je Bakić.

Naveo je kako su „golubice“ napravile fantastičan rezultat i pobedile klubove sa kojima ŽFK Spartak, u finansijskom smislu, ne može da se meri.

1 / 26 Foto: Grad Subotica

Predstavnicima medija obratili su se i sportski direktor ŽFK Spartak Bojan Arsić, šef Stručnog štaba ŽFK Spartak Boris Arsić i kapiten ŽFK Spartak Violeta Slović. Uz izražavanje zahvalnosti subotičkoj lokalnoj samoupravi na pomoći, svi oni su, između ostalog, posebnu zahvalnost izrazili gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću na ogromnoj podršci kakvu im, kako su naglasili, u istoriji ovog kluba koja je duža od pet decenija, do sada nije pružio nijedan gradonačelnik ovog grada.

grad Subotica