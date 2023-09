Vučević: Ovde imamo zajednicu bratsku i čvrstu koja obogaćuje Srbiju kao državu

Izaslanik predsednika Republike Aleksandra Vučića potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas svečanoj sednici Skupštine opštine povodom obeležavanja Dana opštine Dimitrovgrad i opštinske slave Rođenje Presvete Bogorodice.

Ministar Vučević u Centru za kulturu Dimitrovgrad uručio je opštinsku nagradu u vidu zlatnika, koja se tradicionalno dodeljuje svake godine, učiteljici Biljani Mihajlović za zalaganje i postignute rezultate u obrazovanju dece od prvog do četvrtog razreda.

Obraćajući se prisutnima i čestitajući praznik opštine ministar odbrane citirao je srpskog političara i kreatora Srpsko-bugarskog sporazuma iz 1912. godine Milovana Milovanovića.

- „Moja politika je u stvari vezivati solidarnost Srbije i Bugarske i sa njom zaključiti pozitivan sporazum za rešenje Balkanskog pitanja po principu – Balkan balkanskim narodima“, koliko je ova politika bila dalekovida potvrdili su svi nesrećni naknadni događaji iz naše zejedničke istorije. Ali nam je ostavljeno u amanet da se duboko zamislimo nad ovim rečima doktora prava sa Sorbone i velikog nacionalnog delatnika i predsednika Srpske kraljevske Vlade. Znao je Milovanović da se moramo pogledati u oči i da moramo biti ono za šta nas je Bog stvorio, a to je braća i prijatelji koji su spremni da naprave dogovor, da naprave kompromis. I pre svega da moramo da se poštujemo – rekao je ministar Vučević.

On je istakao da nas na to opominje i srpski kralj Stefan Uroš II Milutin Nemanjić koga i danas poštuju i slave podjednako i Srbi i Bugari.

- Na to nas opominje i zajednička svetiteljka Paraskeva trnovska i beogradska jednako voljena i poštovana i od Bugara i od Srba. Ona koja je svom mučitelju i silnom caru oprostila sva zla i povratila mu vid na njegovu iskrenu molbu. Moramo se setiti i gledati onako kako nas je tome Sv. Petka podučavala - rekao je ministar Vučević i podsetio na freske Sv. Save i Sv. Stefana Nemanje u Rilskom manastiru, ali i na fresku Sv. Ivana Rilskog koja se nalazi u Hilandaru.

Ministar Vučević podsetio je u svom obraćanju i na spomenik Pametnik koji se nalazi u opštini Dimitrovgrad gde su sahranjeni ljudi pali u bratoubilačkom ratu i gde ih je bugarski general zajedno sahranio.

- Ovde u Srbiji, u Dimitrovgradu, te su se molitve naših zajedničkih svetaca uslišile, Bogu hvala. Ovde imamo zajednicu, ne samo suživot Bugara i Srba, nego suštinsku zajednicu. Zajednicu jednakih i ravnopravnih. Zajednicu bratsku i čvrstu koja obogaćuje našu otadžbinu Srbiju kao državu. Imamo i Osnovnu školu „Hristo Botev“ i gimnaziju koja nosi naziv po našim zajedničkim svetiteljima „Kirilu i Metodiju“. I narodnu biblioteku „Detko Petrov“, ali i Kulturno-informativni centar bugarske nacionalne manjine „Caribrod“- rekao je ministar Vučević.

foto: Printscreen/Instagram

Ministar odbrane istakao je da je Dimitrovgrad primer koji treba slediti i da taj grad ima podršku Srbije.

- Danas mi osnaženi i samosvesni tražeći rešenja svih pitanja po principu da Balkan pripada balkanskim narodima, duboko smo svesni da je naša zejednička istorija ubedljivo ukazala na to da u sukobu uvek gubi onaj koji napadne brata. I da uvek pobeđujemo kada smo zajedno. Zaključak precizan, jasan i matematički dokaziv. Zato, svesni sebe, svesni duše svoga naroda, ovde u Dimitrovgradu gradimo ono čemu se nadamo da će biti svenarodno. Zajednicu ravnopravnih kakvu su sanjali i knez Mihajlo i Vasil Levski. Neka nam naši zajednički molitvenici pred Bogom pomognu da u tome uspemo zajednički - naglasio je ministar odbrane čestitajući praznik.

Predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov đacima generacije uručio je laptopove, a povodom praznika opštine Dimitrovgrad uručio je i opštinska priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima i institucijama.

On je tom prilikom istakao da je između dva praznika u ovoj opštini urađeno mnogo.

- Mnogo toga je postignuto, mnogo toga urađeno, dogovoreno i mnogi projekti su već započeti, a ugovori potpisani. U narednom periodu nas očekuju ozbiljnije i mnogo veće investicije, ali to će građani moći da vide. Ono što je prednost male sredine, uz brojne mane, jeste to što se svi znamo, svi vide šta se radi i šta se uradilo i za to nije potreban marketing – rekao je predsednik opštine Dimitrov i zahvalio predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije, kao i svima koji su doprineli poboljšanju uslova za život građana Dimitrovgrada.

Ambasador Republike Bugarske Petko Dojkov rekao je da je veliko zadovoljstvo i čast da prisustvuje prazničnom danu.

- Zahvaljujem se predstavnicima opštine na pozivu i što poštuju predivnu tradiciju iz davnina, i što nam omogućavaju da budemo deo nje u vašem divnom gradu koji čuva svoje bugarske korene. Dan koji zajedno danas obeležavamo, prepun je simbolike. Tokom godina vera u dobrotu očuvala je Bugare i u najtežim vremenima. Čak i danas crkva na poseban način nastavlja da povezuje i okuplja ljude – rekao je ambasador Dojkov.

Obeležavanju Dana opštine Dimitrovgrad prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, vladika niški Arsenije, ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović i brojni gosti.