GRADONAČELNIK ĐURIĆ: GRAD KOJI IMA BEZBEDNOST, MNOGO RADIMO NA SAOBRAĆAJNOJ INFRASTRUKTURI I OČEKUJE NAS UREĐENJE DVE GARAŽE

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić istakao je za Hepi televiziju da se očekuje da će prosečna plata u gradu dostići 950 evra, ali i govorio o daljim planovima. Početkom godine očekujemo kraj radova na garaži kod Banovine, u aprilu sledeće godine u Modeni

-Novi Sad je lider jer smo od 2012. do danas zaposlili 40.000 ljudi više, što smo doveli nove fabrike- Nidek, Kontinental, Lir. Nadam se da će plata biti 950 evra. Mnogo radimo na saobraćajnoj infrastrukturi. Zajedno sa Pokrajinskom vladom smo asfaltirali ceo Bulevar oslobođenja, investicija vredna 550 miliona dinara. Radimo adsfaltiranje Temerinskog puta, čeka nas parterno uređenje garaža. Početkom godine očekujemo kraj radova na garaži kod Banovine, a u aprilu sledeće godine u Modeni. Ja ih željno iščekujem. Radimo mnogo na ozelenjavanju grada. To su stvari koje nesumnjivo stoje iza nas. Završavamo dva objekta predškolske ustanove, cilj nam je da ukinemo listu čekanja- tvrdi gradonačelnik.

Srećan sam što država ima sredstva da finansira dva mosta

On je istakao da su mostovi izuzetno važni u Novom Sadu jer spajaju dve obale.

-Taj most je ucrtan 1934. godine, a upisan 1951. godine u prvom Generalnom urbanističkom planu. Srećan sam što država ima sredstva da finansira dva mosta, to je investicija od 350 miliona evra. Sa Pokrajinom radimo pešačko-biciklistički most i korak dalje da Podgrađe Petrovaradina postane pešačka zona. Almaški kraj takođe radimo sa Pokrajinom, sredićemo 28 ulica. Brza pruga je kao da Novi Sad ima mali aerodrom, to je fantastično. Radujem se da krenemo ka Subotici i dalje Budimpešti, mislim da su odnosi između dve države nikada nisu bili bolji. Železnica je istorijski poduhvat.

Velika šteta iz koje izlazimo jači

Prvi čovek Grada se dotakao i superćelijskih oluja iz jula meseca, te da je Begečka jama najviše nastradala da je 200 hektara šume uništeno.

-Onda možete da zamislite šta je bilo u gradu. Najviše su oštećene Petrovaradinska tvrđava, koju smo sanirali, škole su nam stradale, jedna u Futogu, hiljadu kvadrata krova škole smo našli tri ili četiri ulice danje. Zacrtali smo da ćemo do 1. septembra sanirati. Svaka čast ljudima koji su to uspeli da urade, na ponos svih nas. Imamo dve zgrade na Limanu koje su ostale bez krova, gledamo da pomognemo ljudima u narednih sedam do 10 dana. Velika šteta, ali iz nje izlazimo jači.

Imamo koordinaciono telo za suzbijanje nasilja u osnovnim i srednjim školama, koje vrši edukacije sa đacima, profesorima, pa čak i roditeljima. naglasio je Đurić.

- Država je naložila da policija mora biti ispred škola, to je ispoštovano ispred Policijske uprave u Novom Sadu. Novi Sad je grad u kojem imamo bezbednost, policija radi svoj posao, a mi kao Grad se trudimo da im pomognemo.

