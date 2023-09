U SUBOTICI POTPISANI UGOVORI O DODELI OPREME ZA SAKUPLJANJE I RECIKLAŽU KOMUNALNOG OTPADA

U Subotici su danas između Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Grada Subotice i opština Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka i Novi Kneževac zaključeni ugovori o davanju na korišćenje opreme za sakupljanje i reciklažu otpada – kante i kontejneri za komunalni otpad. Ugovore je, u Plavoj sali Gradske kuće, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg potpisao sa gradonačelnikom Subotice Stevanom Bakićem, predsednicima opština Bačka Topola, Mali Iđoš i Senta – Adrianom Satmarijem, Markom Lazićem i Rudolfom Cegledijem, zamenikom predsednika opštine Čoka Mihajlom Popovićem i ovlašćenim članom Opštinskog veća opštine Novi Kneževac Zoranom Pustinjakom. Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio da Subotica na osnovu ovog ugovora dobija 17.230 kanti zapremine 120 litara, plave boje, i 35 kontejnera zapremne 1.100 litara, zelene boje.

foto: Grad Subotica

„Dobijanjem ove opreme uvodimo nove korisnike u organizovani sistem odvoženja komunalnog otpada. Nove kante i kontejneri će doprineti većem komunalnom redu u našem gradu, kvalitetnijoj zaštiti životne sredine i lakšem odvoženju komunalnog otpada“, rekao je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

Podsetio je da je Regionalna deponija Subotica, nakon prethodno pribavljene upotrebne i vodne dozvole, početkom novembra 2022. godine dobila i integrisanu dozvolu izdatu od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.

foto: Grad Subotica

„Zahvaljujući toj dozvoli Regionalna deponija pored komunalnog otpada može da upravlja i industrijski neopasnim otpadom. To znači da će u narednih deset godina ovaj sistem za upravljanje otpadom, smešten između Bikova i Oroma, moći da sarađuje sa industrijom i sklapa poslove sa trećim licima“, istakao je Bakić.

foto: Grad Subotica

On je u ime Grada Subotice i lično ime, izrazio zahvalnost Pokrajinskoj vladi, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine i pokrajinskom sekretaru Nemanji Ercegu na dobijenoj opremi za sakupljanje i reciklažu otpada.

foto: Grad Subotica

„Na kraju bih naglasio da uskoro predstoji rekonstrukcija i proširenje Bikovačkog puta, zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. To nije mala investicija, već investicija čija vrednost iznosi oko 450 miliona dinara. To znači da će, pored kvalitetnijeg i bezbedijeg saobraćaja, biti i olakšan transport komunalnog i industrijski neopasnog otpada od grada do Regionalne deponije“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Pokrajinski sekretar Nemanja Erceg je rekao da je dodelom 17.230 plavih kanti Gradu Subotici zaokružena primarna separacija po principu „dve kante“ – plavih za suvi otpad i zelenih kanti, koje su dodeljene prošle godine, za mešoviti komunalni otpad.

On je dodao da je planirano da se u budžetu AP Vojvodine za 2024. godinu opredele nova sredstva za podršku lokalnim samoupravama na području AP Vojvodine u nabavci novih autosmećara.

