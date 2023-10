Mirović u Kikindi obišao rekonstruisani objekat Zavoda za javno zdravlje i radove na izgradnji atmosferske kanalizacione mreže

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas u Kikindi obnovljeni objekat Zavoda za javno zdravlje, istakavši da je Pokrajinska vlada, zajedno sa Zavodom, u dve faze, zajedničkim sredstvima finansirala radove vredne 46 miliona dinara.

Zavodu gravitira više od 110.000 pacijenata iz šest lokalnih samouprava, a samo Epidemiologija obavi oko 1.200 sanitarnih pregleda mesečno.

Osim ove rekonstrukcije, Pokrajinska vlada finansirala je i nabavku laboratorijskih aparata i deo izgradnje zgrade Mikrobiologije, objekta koji je otvoren prošle godine.

Iz pokrajinskog budžeta izdvojeno je ukupno 395,3 miliona dinara za investicije i nabavku opreme u zdravstvenim ustanovama u Kikindi – Domu zdravlja, Opštoj bolnici i Zavodu.

foto: Pokrainska Vlada Vojvodine

Mirović je danas obišao i radove na izgradnji atmosferske kanalizacione mreže, u ukupnoj dužini od gotovo 1.200 metara u ulicama Dušana Vasiljeva, Jaše Tomića, Braće Laković i Semlačkoj, za šta je iz pokrajinskog budžeta opredeljeno 150 miliona dinara.

Mirović je naveo da Pokrajinska vlada finansira i druge projekte – rekonstrukciju vodovodne mreže u petnaest ulica, a radovi su praktično završeni.

„Sredstvima Pokrajinske vlade zamenili smo azbestne cevi koje su postavljene još šezdesetih godina prošlog veka. Danas smo razgovarali i o novim projektima i potrebama koje Kikinda ima. U narednim nedeljama ćemo pripremiti sve ono što će se raditi naredne godine“, istakao je Mirović i podsetio na to da je obezbeđen i novac za sanaciju u OŠ „Sveti Sava“ i Gimnaziji „Dušan Vasiljev“.

„U narednim godinama nas ovde očekuje izgradnja brze saobraćajnice od Sombora do Kikinde, čime će se povezati severni Banat, srednja i severna Bačka sa auto-putem od Subotice do Novog Sada. Biće to velika razvojna šansa“, naglasio je Mirović.

„Samo ove godine preko 700 miliona dinara dobili smo od Pokrajinske vlade za realizaciju projekata i investicija, čime se znatno unapređuje kvalitet života građana“, izjavio je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač i istakao da će u narednom periodu biti rekonstruisan objekat Osnovne škole „Feješ Klara“, jedine dvojezične škole u tom gradu, projekat koji će takođe finansirati Pokrajinska vlada.

Događaju su prisustvovali i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo prof. dr Zoran Gojković i direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Miloš Maletić.