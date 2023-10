"DIJALOG NIJE JEDINO REŠENJE ZA KIM" Gajović: Podsećam, Srbija ima pravo po rezoluciji 1244 da pošalje kontigent vojske na Kosovo

Na sednici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je juče održana, jedna od tačaka dnevnog reda bila je situacija na Kosovu i Metohiji.

Zaključeno je da Beograd i Priština moraju što pre da se vrate dijalogu, kao jedinom načinu da se dođe do rešenja. Nešto ranije, iz Brisela su poručili da će biti posledica zbog incidenta u Banjskoj.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Aleksandar Gajović, novinar i književnik i Đorđe Milićević, ministar bez portfelja za dijasporu.

foto: Shutterstock, Kurir Televizija

- Ne verijem u sankcije. To nije ni krajnja mera, već ona koja nije u tom smislu izražena . Verovatno će Srbiji biti izrečene neke određene mere koje se tiču finansiranja iz Evropske Unije. Sankcije su potpuno nešto drugo - rekao je Gajović i dodao:

- S druge strane ja se ne slažem sa činjenicom da je dijalog jedini način koji može dovesti do sporazuma između Beograda i Prištine. Podsetio bih na rezoluciju 1244 po kojoj Srbija ima pravo da određeni kontigent vojske stacionira na prostoru Kosova. Što to ne bi bila mera. Ne vidim razlog? To bi bila jedna od stvari koja bi sigurno zaštitila naš narod na Severu.

03:19 DIJALOG NIJE JEDINO REŠENJE ZA KIM Gajović: Srbija ima pravo po rezoluciji 1244 da pošalje kontigent vojske na Kosovo

Od posete velike petorke Srbji krajem meseca ne očekuje značajne rezultate.

Dijalog jeste dobar, ali ono što sledi za Srbiju jeste što velika petorka dolazi krajem ovog meseca . Videli smo da to prošli put nije dalo neke rezultate, a mislim da se neće nešto važno destiti ni ovoga puta.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:53 KOSOVO I METOHIJA