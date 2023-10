MIHAILOVIĆ JE MORAO DA ZNA ŠTA NJEGOVI POTČINJENI RADE! Zirojević: Protivimo se reviziji istorije, mnogo toga mu ne ide na čast!

Skulptura somenik generalu Dragoljubu Draži Mihailoviću, komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini, biće postavljena i svečano otkrivena 17. oktobra, na mestu gde se nekada nalazila kuća u kojoj je živeo, u Bregalničkoj ulici 24, u Beogradu. Na tom mestu je danas stambena zgrada.

A u poslovnom prostoru u prizemlju Patriotsko i ekološko društvo "Naša Drina" otvoriće spomen-sobu Mihailoviću, dok će se na samom ulazu nalaziti spomenik. Spomenik je rad našeg vajara prof. Dragana Radenovića, člana Ruske akademije likovnih umetnosti, koji je i autor spomenika Slobodanu Miloševiću u Moskvi. Spomenik Draži Mihailoviću zove se "Nebozemna zakletva".

O spomeniku, ali i kakve reakcije izaziva, u jutarnjem programu Kurri televizijie govorio je upravo Prof. dr Dragan Radenović kao i Željo Zirojević, akademik, književnik, pukovnik i potpredsednik SUBNORA.

- SUBNOR kao antifašistička, patriotsk,a humanitarna i slobodoljubiva organizacija protivi se svakoj reviziji istorije, prekrajanju i dodavanju nekih činjenica koje nisu nigde prikazane. Sa ove vremenske distance svi smo mi podložni sudu istorije. Njemu niko neće da ospori sve zasluge koje je imao u Prvom svetskom ratu, ali mnošto činjenica i dokumenata koja je on potpisivao ukazuji na to da on nije zna šta njegovi potčinjeni rade. Neko ko je na čelu Jugoslovenske vojske u otadžbini nikako ne može to sebi da dozvoli. Hijerarhija u vojsci se dobro zna - ocenio je Zirojević.

Istakao je da je nepravda što još uvek nema spomenika Koće Popvića i Arse Jovanovića:

- Povucimo jednu paralelu između Dragoljuba i Koče Popovića. On je ima koje je oslobađao i Srbiju i Beograd, pa nije dobio zasluženo mesto zbog političkih uhjdurmi i igara. Arsa Jovanović tkaođe, Nema ni spomen obeležje ni grobno mesto. A što se tiče konkretno Draža Mihailovića mnogo dokumenata i činjenica mu ne služi na čast.

