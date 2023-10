VUČEVIĆ O SRAMNIM OPTUŽBAMA:ZA 24 ČASA PALA JE LAŽ PROTIV PREDSEDNIKA VUČIĆA I DANILA KAO BLATO S TOČKOVA TIME SE SAMO RUŠI SRBIJA

Poražavajuć podatak je da je nakon dolaska Kurtija 11 posto Srba manje na KiM. Napustili su KiM kao vekovno ognjište, to je taj tihi egzodus. To je ključni cilj Kurtija. Sve što radi, radi u tom cilju, ocenio je danas u emisiji "Fokus", na b92, ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević. On je govorio i aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, sramnim napadima na Danila Vučića, opoziciji i predstojećem putu u Kinu. Srbiji je u interesu da KFOR ima kapacitete da garantuje mir na KiM

-To je nastavak Kurtijeve politike koju sprovodi već dve i po godine od kad je došao drugi put na čelo administracije u Prištini. Nakon događaja od 24. septembra tek se dobija na zamajcu. Poražavajuć podatak je da je nakon dolaska Kurtija 11 posto Srba manje na KiM. Napustili su KiM kao vekovno ognjište, to je taj tihi egzodus. To je ključni cilj Kurtija. Sve što radi, radi u tom cilju. Ne kažem da nema pojedinica koji ne razumeju posledice šta Kurti radi, ali da li postoji solidarnost ne bih rekao. Voleo bih da sam u krivu oko toga. Velika je muka za naš narod na KiM. Mislim da su u međunarodnoj zajednici nešto obazriviji i da to može da eskalira. SAD su nešto opreznije po tom pitanju. Neophodno je da imamo otvorenu komunikaciju sa KFOR i NATO. Nemamo problem sa KFOR. Od 1999. godine po Rezoluciji 1244 oružana sila za očuvanje mira je KFOR. Srbiji je u interesu da KFOR ima kapacitete da garantuje mir na KiM. To je bolje za Srbe nego Kosovska policija. Oni kažu da je OVK preteča policije na KiM, kažu da je to njihov legat. Za nas OVK je teroristička organizacija, ona je i međunarodno proglašena za terorističku organizaciju. Treba smiriti tenzije, vratiti se za pregovarački sto, a da li će rezultirati obuzdavanjem Kurtija nisam optimista- rekao je Vučević i dodao da je 24. septembar bio tragičan i za jedan i drugi narod i svima pravi problematiku.

Uporedite izjavu Marinike Tepić i Kurtija, jedini cilj je da sruše Vučića, da nam ode 500.000 ljudi

On je istakao da je danas admiral Manč, prvi pretpostavljeni komandant KFOR, bio u poseti Beogradu i predsedniku.

-Rekli smo da KFOR treba da se stara o građanima na KiM. Ne možemo da se bavimo samo konsekvencama nego i uzrocima koji su do toga doveli. Sve to što je Kurti etnički očistio policiju, postavljanjem baza na sever KiM, nepostojanje krivične odgovornosti. Mi i dalje ne znamo gde je gospodin Obrenović, niko ne zna za šta je optužen i gde ga drže. Nemamo odgovore. Ko je pucao na braću Stojanović? Kako se branio sa slobode? O tome mora da se priča, zašto je do toga došlo. Ministarstvo odbrane sprema stručan odgovor oko navodnog zaplenjenog naoružanja, da raskrinkamo i demantujemo te tvrdnje da je Srbija učestvovala u naoružavanju tih Srba na KiM. I deo srpske opozicije ima identičan narativ kao Kurti i isti im je politički cilj. Pogledajte izjavu Kurtija i izjavu Marinike Tepić. Oni imaju cilj da sruše Vučića, da nam se desi kolaps države, da nam ode 500.000 ljudi. Ne bismo mogli kao društvo taj scenario da preživimo, poguban je za našu državu. To bi bio kraj Srbije, ne bismo se oporavili nikad više. Nek propadne Srbija, samo da mi srušimo Vučića. Ja se gadim i prezirem ljude koji su nekada bili u vojnom sistemu ove države. Nosili ste uniformu Vojske Srbije kako vas nije sramota da optužujete svoju državu kao Albanci što optužuju. Šta radite vi? Pa kako možete da učestvujete u tome? Imate tri, četiri oficira koji su to bili kada je DS upropašćavao Srbiju. To se ne radi. Prezirem kao građanin, kao Srbin to. Ruše Vučića da bi srušili državu. Zamislite da to neko danas u Izraelu radi? Neke stvari se ne rade, stvar su pristojnosti i kućnog vaspitanja. Nažalost, mi imamo i takvo okruženje da zarad malo vlasti i minuta u medijima su spremni da bi bili atraktivni i otežavaju poziciju Srbije.

Predsednik će uraditi sve da nas odbrani

Teški su dani pred nama, rekao je Vučević ocenjujući da će se predsednik Vučić truditi da odbrani Srbiju od negativnih konsekvenca.

-Nemamo nameru ništa da radimo skriveno, da je bila naredba vratili bismo suverenitet na KiM, VS bi to uradila na odgovoran i efikasan način, poštujući sve norme međunarodnog javnog prava i ratnog prava. Nadam se da se to nećemo raditi.Naravno da smo u razgovorima sa predsstavnicima sa zemljama Kvinte smanjili broj pripadnika vojnika, ali pratimo situaciju, znamo kada dižu "barjaktare" Idem u Kinu sa predsednikom republike. Biće dobar razgovor u Pekingu. A onda nam sledi dolazak ministra odbrane Turske i Nemačke u posetu Beogradu. Ministar odbrane Turske je za nas veoma bitan.

Videli ste još jednu od laži i kleveta na račun države Srbije ne samo na porodicu Vučić

Ministar Vučević je odgovarajući na pitanje o sramnim optužbama prištinskih vlasti i medija na umešanost Danila Vučića, sina predsednika, u događaje od 24. septembra, istakao da je to apsolutna laž i neistina.

-Videli ste još jednu od laži i kleveta na račun države Srbije ne samo na porodicu Vučić, kada prave od njih legitimne mete, kada ih optužuju za najgora nedela time ruše Srbiju. Za manje od 24 časa je ta laž pala kao blato s točkova. Vidite da nema veze s vezom, apsolutna laž, neistina. To je ono što je zabrinjavajuće. Koliko malo vremena treba tajkunskim medijima da prenesu ono što su albanski mediji preneli.

Nezahvalno je komentarisati sukob Izraela i Palestine

-Nadam se da će svi građani Srbije biti dobro. Mnogo nevinih je nastradalo s jedne i s druge strane. Srbija ima vrlo jasan stav, uvek smo za političko rešenje. Ogromna su stradanja i razaranja. Nije tu mesto Srbiji da se meša. Nemam slobodu da tumačim. I tu su se podelili ko navija za koje. Nezahvalno je to komentarisati. Ja kao ministar u Vladi Srbije ne smem da idem u analize ko je napravio dobar ili loš potez. Želimo da Jevreji i Arapi što pre nađu rešenje- zaključio je Vučević.