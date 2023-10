URUČENE OKTOBARSKE NAGRADE I NOVEMBARSKE POVELjE NOVOG SADA Đurić: Sloboda plaćena je životima više od 5.000 sugrađana

Na svečanosti u Gradskoj kući uručene su ovogodišnje Oktobarske nagrade i Novembarske povelje Grada Novog Sada za 2023. godinu. Nagrade su dobitnicima uručili gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i predsednica Skupštine grada Jelena Marinković Radomirović.

Ovogodišnja Oktobarska nagrada dodeljena je sekretaru Crvenog krsta, Draganu Laziću, bivšoj direktorki Gimnazije “Isidora Sekulić” i profesorki matematike Ružici Vukobratović i Novosadskom sajmu. Novembarska povelja otišla je u ruke svešteniku Branku Ćurčinu, književniku Nenadu Šaponji i Osnovnoj školi “Vuk Karadžić”.

Grad Novi Sad svake godine dodeljuje ova priznanja povodom 23. oktobra 1944. godine – dana kada je Novi Sad oslobođen od fašizma, 9. novembra 1918. godine – dana kada je srpska vojska oslobodila Novi Sad i 25. novembra 1918. godine – dana kada je Velika Narodna Skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena Banata, Bačke i Baranje, donela Odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji.

„Na današnji dan sećamo se oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu. Ta sloboda plaćena je životima više od 5.000 sugrađana, a nakon toga grad je ostao sa jedva 40.000 građana. Datum 23. oktobar je dan u kom se slavi sloboda, a i uručuje Oktobarska nagrada za doprinose naših sugrađana Novom Sadu. Siguran sam u to da je Novi Sad grad kojim bi se naši preci ponosili. Danas imamo mogućnost da nagradimo naše laurate koji su doprineli našem gradu da bude bolji, lepši i snažniji. Organizacija “Crveni krst” koja nesebično pomaže našim sugrađanima, oni su humanitarci na delu, a jedan od njih, čovek koji ih predvodi je dr Dragan Lazić, sekretar Crvenog krsta kome danas uručujemo Oktobarsku nagradu. Ovo je grad talentovanih i obrazovanih ljudi, a srednja škola “Isidora Sekulić”, a dobitnica Oktobarske nagrade ove godine odlazi u ruke magistru Ružici Vukobratović, bivšoj direktorici ove ustanove i profesorka matematike“, istakao je Đurić.

„Malo je reći da je velika čast biti ovde danas, mada sam ja Oktobarsku nagradu primio kada sam imao devet godina. Moja osnovna škola ,,Nikola Tesla“ je dobila tu nagradu i zaista cela naša generacija je bila ponosna na to. A šta rade pisci nego razmišljaju o suštini stvari... Šta ja sad razmišljam dok sam ovde s vama o ovim nagradama? Sada u gradu imamo tri nagrade – Oktobarsku nagradu, Novembarsku povelju i Februarsku nagradu. Šta je zajedničko? Sloboda. Drugog februara je Novi Sad postao slobodan grad, 23. oktobra je oslobođen. Oslobođen je i pre toga, 9. novembra. Da li smo slobodni, o tome se pitamo, o tome razmišljam. Devedeset devete smo bili surovo bombardovani u ratu. I danas živimo u svetu koji i jeste i nije slobodan, a i svako od nas u svom poslu upravo pokušava da dođe do parčeta slobode i da tu slobodu pokaže i ostvari svima nama kako bismo je omogućili našim porodicama, našem gradu. Da živi ovako slobodno. Svaka generacija se bori za to. Eto, to nisam znao kad sam imao devet godina. Mislio sam da je lepa stvar imati nagradu i zaista sam u školi gledao u tu nagradu koja je bila na jednom divnom mestu. Međutim, ono što znam sada, jeste da svakim danom moramo da se borimo za tu slobodu. Hvala Vam!“

Dodao je da je jedan od najznačajnih događaja koji je obeležio ovu godinu je svakako i 100- godišnjica Novosadskog sajma.

„Nadamo se da će ovde nastaviti da se promovišu inovacije u razvoju privrede, tehnologije i nauke, a Oktobarsku nagradu primiće Nikola Lovrić, direktor Novosadskog sajma. Novembarska povelja dodeljena je Branku Ćurčinu protojereju i stavroforu koji je već 40 godina u službi crkve. Za ostavrenja književnog stvaralaštva dodeljuje se Novembarska nagrada za 2023. godinu književniku Nenadu Šaponji, iako on kaže da se knjige pišu same njegov doprinos književnosti je veliki. Kada kažemo Salajka ne možemo da ne pomenemo OŠ “Vuk Karadžić” u čije ruke odlazi Novembarska povelja, za ogromne doprinose u prosveti, a nagradu prima Zorica Zeljković direktorica“, rekao je Đurić.

Grad Novi Sad će uvek obeležavati ovaj dan i nagrađivati najbolje od nas – dodao je on.

Prisutnima se obratio i sekretar Crvenog krsta, doktor Dragan Lazić.

„Moram da izrazim zahvalnost svima koji su danas prisutni, ali i onima koji su mi omogućili da budem laureat grada Novog Sada za ovu 2023. godinu. Iskonska potreba čoveka je da stvara, da tako potvrdi sebe, ali i grad u kome živi. Meni je omogućeno da budem odgovorno lice u ovoj instituciji, a mi svi zajedno pokušavamo da doprinesemo našem gradu“, rekao je Lazić.

Jedna od značajnih priznanja otišla je u ruke Ružici Vukobratović, koja je provela je više od petnaest godina u obrazovanju, od toga, više od trideset u Gimnaziji “Isidora Sekulić”, kao profesor matematike i direktorka.

Priznanje mi mnogo znači i razlog što je to satisfakcija za moj rad u prosveti, kako sa učenicima tako i kao direktorke. Bila sam petnaest godina profesor matematike u gimnaziji. Imam uspešne učenike koji su stručnjaci na Univerzitetu u Novom Sadu isto tako u Londonu. Kao direktor sam posvećeno radila, međunarone saradnje. Autor sam međunarodne konferencije “3K -Kultura komunikacija kompjuter” koja je realizovana deset puta u Skupštini grada, Pokrajini i našoj gimnaziji“, istakla je Vukobratović.

„U našem gradu ima puno ljudi koji su talentovani i vredni, mislim da ova nagrada je velika čast i treba da bude podstrek svima nama da se trudimo da što bolje uredimo svoj životni prostor. Takođe, treba da podržavamo jedni druge i da svi budemo bolji“,zaključio je Branko Ćurčin protojerej i stavrofor, dobitnik Novembarske povelje.