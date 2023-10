DOGAĐAJI U BANJSKOJ NEĆE UTICATI NA TOK DIJALOGA! Mijačić: Petorka je donela neku vrstu statuta ZSO!

Koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 35 Dragiša Mijačić istakao je da je, prema nezvaničnim diplomatskim izvorima, velika petorka u Beograd i Prištinu donela određenu vrstu statuta o ZSO koji bi obe strane trebalo da razmotre, kao i da događaji u Banjskoj neće biti presudni u dijalogu.

Mijačić je izjavio da očekuje da će u kratkom vremenskom roku biti predloženo kako ZSO može da izgleda.

On je istakao da se vidi još jedan pokušaj evropske diplomatije da u brzom naletu reši sva nagomilana pitanja pre sastanka Evropskog saveta u četvrtak i petak ove nedelje.

foto: Nenad Kostić

- Pre toga, naravno, tu je i sastanak ministara spoljnih poslova članica EU koji se danas organizuje u Luksemburgu i tako negde i na pripremnom sastanku danas, a i u četvrtak i petak, tema dijaloga biće jedna od ključnih tema. Pokušavase da se, pre sastanka šefova država i vlada, iznađe neko rešenje kako bi taj sastanak dao pozitivne rezultate. Evropska diplomatija u najvećem sastavu uključujući i SAD pokušavaju da vrate dijalog u kolosek i da pokrenu ponovo implementaciju. Očekuje se da će u četvrtak i petak biti usvojen i jedan paket od šest milijardi evra, kako bi se pospešile evropske integracije regiona, i da se dijalog Srbije i Kosova pokrene sa mrtve tačke, kako bi i Srbija i Kosovo imali benefite od pristupa tim fondovima - rekao je Mijačić.

Kada je reč o događajima u Banjskoj, Mjačić ističe da se od Srbije očekuje da bude kooperativna i transparentna u istrazi, ali da Banjska nije presudan događaj u procesu dijaloga, iako Priština to pokušava da nametne.

- Sve teme su na stolu - od izbora na severu Kosova, povratka Srba u institucije, formiranja ZSO, ali su i neke druge teme kao što je blokiranje uvoza srpske robe na Kosovo, deeskalacija na severu, zaista ima puno tema, tu je i tema energetike, svakako negde se očekuje da u ovom naletu evropske diplomatije, u vrlo kratkom roku, do četvrtka ili petka ove nedelje, da se mnoštvo tih pitanja reši sa jedne strane, a sa druge da ona pitanja koja ne mogu tako lako da se reše, uđu u neku mapu puta implementacije koja je predvidljiva kako bi se rešilo u nekom izvesnom periodu u budućnosti - naglasio je Mijačić.

S druge strane, izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak je rekao posle razgovora u Prištini da mora da se postigne pomak u formiranju ZSO, ali se od kosovskog premijera Aljbina Kurtija nije čulo da će se to desiti.

- Ja mislim da, a imamo i dosta nezvaničnih diplomatskih potvrda, da je ova petorka donela neku vrstu statuta ZSO koje će dve strane razmatrati u narednom periodu i možda možemo očekivati na sastancima krajem ove nedelje da zaista i bude obelodanjena neka verzija statuta ili makar neka predviđanja kako ta zajednica treba da izgleda. Naravno da je Kurti veliki protivnik formiranja ZSO, mi smo to videli i u prethodnom periodu, on je svoju političku karijeru gradio na tome da ne treba formirati zajednicu. Oni će pokušavati prosto kroz ova dešavanja u Banjskoj da sabotiraju taj proces, ali čuli smo od Lajčaka da nema uslovljavanja, da prethodne obaveze moraju da se implementiraju tako da ja očekujem da će evropska diplomatija, samim tim i diplomate izvršiti jedan dodatni pritisak na Kurtija. Da li će to uroditi plodom, videćemo krajem nedelje - rekao je Mijačić.

Na pitanje šta je zapravo ostalo da ispuni Priština, ne računajući formiranje ZSO, a šta treba da uradi Beograd, Mijačić kaže da ima mnogo otvorenih pitanja.

- Recimo, jedno zaboravljeno je pitanje energetike, potpisivanje komercijalnog ugovora između Elektrosevera i Kedsa, to je negde trebalo da se reši prošle godine pred grejnu sezonu, nije se rešilo ni sada, vidimo da Priština prosto preti da će ukinuti licencu Elektroseveru ukoliko se ne potpiše ugovor onakav kakav oni žele. Drugo pitanje je pitanje implementacije plana u tri tačke za deeskalaciju na severu Kosova koja uključuje povlačenje specijalnih policijskih snaga iz administrativnih objekata, rad novoizabranih gradonačelnika na alternativnim lokacijama i kao treća izlazak Srba na ponovljene izbore. Pitanje ponavljanja izbora je jedno veliko pitanje, ukoliko se organizuje na osnovu administrativnog uputstva koje je izdalo ministarstvo za lokalnu samoupravu Kosova biće potrebno četiri do šest meseci da bi se organizovali, a to je jako dug vremenski period, koji kako EU, tako ni SAD neće čekati. Tako da ima jako puno pitanja - zaključio je Mijačić.

