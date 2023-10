CLIMATE ART HUB: Raznovrsan dvodnevni program na FDU, glavna tema zelena agenda u kulturi

Klimatske promene, kao dugoročni i jedan od najvećih izazova savremenog društva, nameću pitanje njegove sveobuhvatne transformacije u odnosu na nove uslove, pa tako i polja kulture i umetnosti. Tema zelene tranzicije u kulturi, sve je prisutnija u javnom diskursu, a šta sve podrazumeva prelazak na ekološki održive modele umetničke produkcije, imaćete priliku da saznate na dvodnevnom međunarodnom događaju- Climate Art Hub, u organizaciji platforme Green Art Incubator, a u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu i UNDP Srbija.

Događaj će se održati u petak i subotu, 27. i 28. oktobra, na Fakultetu dramskih umetnosti, a okupiće svetski priznate eksperte i profesionalce, koji će učesnicima kroz niz raznovrsnih programa, približiti načine na koji polje kulture i umetnosti mogu biti ekološki održiviji, te delovati kao agent promene u ovom kontekstu.

dr Vladimir Đurđević, redovni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu i ko-osnivač Green Art Incubator-a, održaće prvog dana uvodno predavanje o klimatskoj krizi, nakon čega će uslediti panel diskusija Ciljevi održivog razvoja u saradnji sa UNDP Srbija, tokom koje će publika biti u prilici da sazna više o Agendi 2030 i 17 ciljeva održivog razvoja, kao i načinu na koji ova organizacija doprinosi njihovoj realizaciji u Srbiji.

U fokusu prvog dana događaja, biće i tema produkcije zelenog filma, a keynote predavanje održaće Louise Marie Smith, osnivačica konsultantske kuće Neptune Sustainability, koja je globalni lider, sa desetogodišnjim iskustvom u oblasti dekarbonizacije filmske industrije. Nakon predavanja, publika će imati priliku da pogleda Emijem nagrađen dokumentarni film Gasland, američkog reditelja, scenariste i aktiviste Josha Foxa, sa kojim će posle projekcije biti organizovan i online razgovor.

Drugi dan događaja biće otvoren panel diskusijom Learn to Unlearn: New Eco Production Models in (Future) Theatre, koja će se fokusirati na ulogu i upotrebu (eko) materijala u procesu kreiranja scenografije i kostima u izvođačkim umetnostima, a okupiće čak pet eksperata koji deluju u ovoj oblasti, širom sveta. Program će se nastaviti panelom Kultura i klimatske promene: Transformativne politike kao odgovor na nove izazove, sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva kulture, UNDP-a i uprave Fakulteta dramskih umetnosti. Glavna tema biće mogućnosti i potencijali međusektorske saradnje, kojom bi se kreirale javne politike koje jasno odgovaraju na izazove uzrokovane klimatskom krizom.

Događaj će zatvoriti mladi autori u razgovoru o svojim iskustvima i susretima sa ekološki održivim praksama u produkciji kulturno-umetničkih projekata.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na događaju!

Svi programi su besplatni, a kako je broj mesta ograničen, neophodna je prijava putem sledećeg linka. Dodatne informacije možete pronaći na vebsajtu Green Art Incubator, kao i na Instagram stranici.

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

