EVO U KAKVOM SU STANJU KRVNIČKI PRETUČENI SRPSKI DEČACI (15) IZ VUKOVARA! Otac: Sedam za sto, a ne znam da li će i oni pored mene!

Ni u najcrnjim snovima nisam mogao da zamislim da će moja deca Božić, umesto sa suprugom i sa mnom, dočekati u bolnici. I jutros sam ustao sa zebnjom. Slava mi je Sveti Stefan. Sedam za sto, a ne znam da li će i oni sesti pored mene. Ne mogu opisati svoju sreću kad sam došao u bolnicu da ih posetim i kad su mi rekli da mogu da ih vodim kući.

Ovako je juče za Kurir govorio M. N. (41), čije je blizance od 15 godina, sa četvoricom njihovih školskih drugova hrvatske nacionalnosti, 6. januara uveče u Vukovaru napala grupa od desetak pomahnitalih navijača zagrebačkog Dinama koji sebe nazivaju Bed blu bojsima (BBB), samo zato što su čuli da neki od dečaka govore ekavicom.

Huligani su dečake pitali da li su "delije" ili "grobari" i, ne sačekavši odgovor, počeli da ih mlate. Jednog blizanca su dvojica čak pokušala da bace s mosta u nabujalu i hladnu reku Vuku. Dečake srpske nacionalnosti su tukli i dok su bili u nesvesti i oni su prošli s najtežim ozledama zbog čega su primljeni u KBC Osijek, o čemu je Kurir već pisao. Jedan je imao frakturu lobanje i kostiju lica, a drugi kontuziju glave, trbuha i grudnog koša.

Boris Milošević, poslanik u Saboru Huligani su se osećali sigurno, kao da im se ništa neće dogoditi Boris Milošević, član SDSS i poslanik u Hrvatskom saboru, istakao je da je vidljivo da su huligani smatrali da mogu napasti fizički slabijeg, pretući decu, te da se mogu osećati sigurno, kao da im se ništa neće dogoditi. foto: Youtube/Printscreen - Podsetio bih na incident uoči Kolone sećanja u Vukovaru prošle godine, kad su napadnuti studenti iz Srbije u autu srpskih registracija, napadači su zaustavili auto nasred ceste, i to pred policijom, napali ih smatrajući da im se ništa neće dogoditi. Očekujemo jasnu reakciju, prvenstveno policije, potpunu istragu, pronalazak svih napadača, pravilnu kvalifikaciju dela (nije tuča), primereno kažnjavanje, jer ovom nasilju treba stati na kraj - rekao je Milošević i dodao da podržava protest koji su roditelji najavili "jer tome treba stati na kraj".

- Hvala dragom bogu i Svetom Stefanu, našem svecu, pa smo bar za slavu zajedno. Dečaci su presrećni. Nisu mogli dočekati da budu kod kuće, posebno što su, pored svega, i gladni. Na infuziji su bili do danas, a sada ćemo moći da se počastimo - kaže M. N.

Ono što se desilo na Badnje veče M. N. poredi sa "najgorim Hičkokovim hororom", ali dodaje da ovakvo nasilje nikako ne sme da izrodi neko novo i da će povodom toga u subotu biti organizovan miran protest građana Vukovara:

- Cilj nam je da se skupe ljudi, Vukovarci, da iskažu svoje nezadovoljstvo zbog ponašanja učesnika tog događaja, da pruže podršku toj deci, koja su budućnost ovog grada. Zajednica u Vukovaru ima u planu da živi, da organizujemo lep suživot i da budemo složni građani jednog prelepog grada na dve reke.

Ovaj incident osudio je juče i poslanik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac, predsednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) i lider Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS).

Srđan Kolar, zamenik gradonačelnika Vukovara Policija i pravosuđe da represivnim merama zaštite građane Srđan Kolar, zamenik gradonačelnika i predsednik GO SDSS Vukovar, rekao je da "iako dostupni podaci MUP ne govore da li se radi o međunacionalnom sukobu, svedoci govore da među napadnutim mladićima ima i pripadnika srpske zajednice": foto: Kurir tv - Bez obzira na to koje su nacije napadnuti mladići, osuđujemo ovakvo ponašanje i pozivamo policiju i pravosudna tela da napokon represivnim pristupom zaštite sve druge građane od ovakvih huligana, koji uzimaju za pravo da povređuju druge samo zato što nisu ili jesu drugi ili drugačiji. Želimo Vukovar u kojem roditelji neće biti zabrinuti kada im dete izađe iz kuće i ode u školu ili na bilo koju drugu vanškolsku aktivnost. Takođe pozivamo sve relevantne institucije da istraže motiv napada pripadnika navijačke grupe BBB na druge dečake i insistiramo da upoznaju javnost s tim.

- Vukovar je grad razlika i različitih ljudi, po izgovoru jezika, etničkoj i verskoj pripadnosti, po političkim opredeljenjima i navijačkim strastima. I to je bogatstvo, kao i u svakom drugom gradu. To se, nažalost, pretvara u povode za nasilje već godinama, i to nasilje ima svoje političke pokrovitelje, političke podstrekače i ima toleranciju prema nasilju umesto tolerancije prema razlikama. Vreme je da se u Vukovaru gradi tolerancija prema razlikama, a da se tolerancija prema nasilju pojedinih grupa koje uživaju neku vrstu zaštite od institucija države prestane - poručio je Pupovac na konferenciji organizovanoj povodom ovog napada.

Istakao je da želi da ljudi iz sfere politike ne podstiču ekstremizam i ne koriste ekstremiste za obračune s drugim političkim grupacijama kao što je bio slučaj s nedavnim sprečavanjem njihovog dolaska u Vukovar.

Policija Za sada uhapšena tri huligana Policijski službenici PU vukovarsko-srijemske su, kako navode, intenzivnim radom locirali te priveli u Policijsku stanicu Vukovar tri muške osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem: - Policija nad njima provodi kriminalističko istraživanje te nastavlja s daljim radom na utvrđivanju svih saučesnika ovog događaja. Inače, prema navodima M. N., kao i pisanju hrvatskih medija, vinovnici napada su huligani BBB, a neki od napadača učestvovali su u krvavoj tuči u Grčkoj u kojoj je ubijen navijač atinskog AEK uoči utakmice s Dinamom.

- Moguće je da je deo tih navijača bio među onima koji su nas čekali. Neka se danas ne prave kao da ne znaju ništa, i te kako dobro znaju. Država, vlada i njene institucije ne mogu imati toleranciju prema ljudima koji narušavaju ono što je u sportu najbolje - takmičenje u miru, veštini, a ne u mržnji i nasilju. Želimo da ova deca što pre ozdrave i da što pre prežive strašan šok i želimo da država počne konačno delovati u skladu sa svojim pravilima i da ne bude blaga prema onima koji nisu prema deci blagi i da svaki oblik netolerancije, bilo kroz pevanje ili slavljenje vatrenim oružjem, da jasno da do znanja da je to nedopušteno.