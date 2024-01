Ministar Vučević izričit: Ne dirajte Republiku Srpsku i Srbe i imaćete jaku BiH

Ministar odbrane Miloš Vučević osvrnuo i na dešavanja poslednjih dana u Bosni i Hercegovini- paljenje srpske zastave u Zenici, uz povike "Alahu ekber", i za emisiju "Fokus" na b92 televiziji naglasio da su sve jači pokušaji menjanja Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske.

Republika Srpska je plod velike borbe u otadžbinskom ratu

-Stvar koju vidim je da ničije zastave nismo palili. I ako je neko nekad od predstavnika srpskog naroda to radio, to je bilo na sramotu naše države. Ničije zastave ne palimo, ničije crkve i džamije niti palimo niti diramo. Niti je to deo naše vere niti narodnog bića. Ne smeta meni niko ko uzvikuje svoje verske pokliče, ali da ne stavljaju znak jednakosti u mržnji prema srpskog narodu. Kada bih ja bio neko ko je političko Sarajevo, ja bih uvek gledao da zagrlim Republiku Srpsku, jer bi to bio put ka jačanju. Ne može biti jača ako svaki dan govorite da je ona remetilački faktor.Za Srbe u BiH Republika Srpska je simbol slobode, uslov opstanka Srba u BiH. Plod velike borbe u otadžbinskom ratu, preko 30.000 pripadnika i vojske Republike Srpske i građana Republike Srpske je poginulo u toj borbi.

Nadam se da postoji zdrava pamet da tri naroda koja žive tamo postignu dogovor

Ministar je naglasio da je Republika Srpska nastala političkom voljom srpskog naroda u BiH, 9. januara 1992. godine, pre početka bilo kakvog sukoba.

-Ona nije nastajala u ratu, već u mirnom periodu, da se ne izgubi konsenzus. Taj pokušaj ukidanja Republike Srpske nije nešto što vodi u homogenizaciju BiH. Što se tiče Republike Srbije, mi priznajemo integritet BiH, celovitost. Za razliku od BiH koje ne priznaju naš teritorijalni suverenitet i integritet. Pozicija Srbije je da Dejtonski sporazum i mirovni sporazumi mogu da se eventualno menjaju u saglasnosti sva tri naroda i dva konstitutivna entiteta. Sve se nadam da postoji zdrava pamet da tri naroda koja žive tamo postignu dogovor, a ne da im neko nameće. To je kao u doba kolonije, kada nam guvernator kaže da li smo pismeni i da li se poznajemo. Odlično se mi poznajemo. Konstantno se na mala, i sve veća vrata, menja Dejtonski sporazum na štetu Republike Srpske. Za mene je neverovatno da neko pokušava da zabrani da se proslavi 9. januar. Ako je to bitan datum za ceo srpski narod, šta vam smeta. Nije se on desio zbog Svetog Stefana, jer se tada odigrala skupština. Igrom slučaja je to verski datum. Tom činjenicom je određen i patron Republike Srpske. Ne dirajte Republiku Srpske i Srbe u BiH i imaćete jaku BiH.