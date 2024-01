NOV SLUČAJ PEDOFILIJE: Ima li kazne za oca iz pakla? Može li se Srbija zauvek očistiti od pedofila?

Da li zaista čovek onaj ko može da uradi ono što je otac iz Novog Pazara radio sopstvenoj ćerki godinama?

Još jedan stravičan slučaj pedofilije otkriven je u Srbiji. Muškarac N.D. (45) priveden je zbog sumnje da je svoju maloletnu ćerku primoravao na polne odnose. To se dešavalo godinama, od detetove šeste do 13 godine. Odnose je snimao i prodavao drugim pedofilima.

Ima li kazne za oca iz pakla?

Da li se pedofilija i incest kfalifikuju kao dva odvojena krivična dela?

Može li se Srbija zauvek očistiti od pedofila?

Gosti Usijanja:

prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka

Ljubiša Božić, sudski veštak

Marko Anđelković Slijepčević, advokat

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig