MR.GOODVERTISING NA FON-u! U OKVIRU «KAMPANJE SA SVRHOM 2024» WARM UP-a

Pionir marketinga sa svrhom gospodin Tomas Kolster, poznatiji kao Mr. Goodvertising, međunarodni govornik, ekspert i autor, odžaće 17. aprila sa početkom u 19 časova KEYNOTE prezentaciju «Goodvertising – održivi brendovi prave pozitivnu razliku» na Fakultetu organizacionih nauka, na poziv Katedre za marketing menadžment i odnose sa javnošću i u okviru događaja «KAMPANJE SA SVRHOM 2024» WARM UP.

Thomas Kolster je međunarodni KEYNOTE govornik i globalno priznat lider u oblasti marketinga sa svrhom i održivog poslovanja. Thomas je sa svojim predavanjima i radionicama nastupao u preko 80 zemalja za kompanije kao što su Meta, Adidas, P&G i IKEA, na konferencijama kao što su TEDx, SVSV i Advertising Week. Kao osnivač Goodvertising Agencije, savetuje kompanije sa liste Fortune 500, start-up kompanije, neprofitne organizacije i vlade o kreativnijim strateškim pristupima uticaju brenda i poslovanja na društvo i životnu sredinu.

Thomas Kolster je autor knjiga „Goodvertising“ i „The Hero Trap“. Svojom prvom knjigom Kolster je popularizovao termin Goodvertising kako bi opisao oglašavanje koje donosi pozitivne ekološke i društvene koristi. Svojom drugom knjigom on je unapred upozorio na postnamensko tržište i nužnost da kompanije u svojim kampanjama fokus usmere na ljude, njihove potrebe i ponašanja, koje će dovesti do održivog rasta. Svojim glasnim, a često i provokativnim, stavovima o vrednostima, društvenoj i ekološkoj odgovornosti i liderstvu neprestano osporava status quo.

Njegovo pero retko miruje dok piše za The Guardian, Ad Age i Adveek. Kolster se svakog meseca pridružuje Adage podkastu «Purpose Hits and Misses» kritički se osvrćući na globalne kampanje. Zajedno sa platformom za klimatska rešenja - Nemamo vremena, on vodi striming emisiju pod nazivom Climate Punk, u kojoj intervjuiše različite pojedince koji se bave pitanjima borbe protiv klimatskih promena.

Tomas nastavlja da podstiče promene u industriji kroz svoje aktivno učešće na vodećim forumima, kao što su «Savet za održivost» Međunarodne asocijacije za oglašavanje (IAA), «Savet za uticaj» D&AD-a i Act Responsible. Pomaže u promociji najbolje prakse kao član žirija na prestižnim festivalima kao što su Cannes Lions i D&AD. Tomas je takođe strastven preduzetnik i pokrenuo je platforme za uticaj kao što su Projector, WhereGoodGrows i ImpactPimp jer je njegovo uverenje jednostavno: Promena počinje sa vama!

Povodom dolaska u Beograd Thomas Kolster je izjavio: “Prvi put sam u Srbiji i zaista se radujem što ću podeliti sa vama kako održivost može da podstakne inovacije, marketing i brend. Dok su svi opsednuti veštačkom inteligencijom, ne treba zaboraviti koliko je hitna agenda održivosti. Samo održivi brendovi opstaju.»

Faktultet organizacionih nauka je postao vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija i menadžmenta i organizacije. Pored formalnog obrazovanja, Fakultet razvija i intenzivnu saradnju sa vodećim kompanijama i ekspertima na tržištu i omogućava studentima praktičnu primenu znanja, rano upoznavanje sa realnim poslovanjem i prve karijerne rezultate još za vreme studija. Profesor dr Tamara Vlastelica, odgovorni profesor na predmetu Društveno odgovorni marketing, je povodom gostujućeg predavanja Thomasa Kolstera izjavila: „Katedra za marketing menadžent i odnose sa javnošću implementira principe društvene i ekološke odgovornosti u svim predmetima iz oblasti marketinga i komunikacija. Ovaj fakultet je prvi u regionu uveo predmet Društveno odgovorni marketing na master programu, prepoznajući zahteve nauke i struke, kao i potrebe studenata i tržišta, u skladu sa referentnim studijskim programima najrazvijenih svetskih univerziteta. Opredeljen za razvoj nauke, akademsko obrazovanje primenjivo u praksi, saradnju sa privredom i praćenje najnovijih saznanja u ESG oblasti, FON je pravi domaćin za predavanje lidera u oblasti Marketinga sa svrhom.“

KAMPANJE SA SVRHOM - prvi Festival društveno odgovorne komunikacije u Srbiji i jedan od prvih ovakve vrste u svetu održava se od 2021. godine. Inicijator i organizator – udruženje «ŽUTE PATALONE – Inicijativa za proučavanje detinjstva i Koncept inkubator društvene odgovornosti» ima za cilj podsticanje društeno odgovorne komunikacije namenjene dobrobiti dece i pojedinca, a sam Festival ima za cilj da prepozna, nagradi i podstakne društveno odogovornu komunikaciju namenjenenu dobrobiti deteta, pojedinca i društva u celini. https://kampanjesasvrhom.com/

U želji da dodatno podstaknemo društveno odgovornu komunikaciju i kreiranje efikasnih kampanja koje menjaju svet na bolje, u susret četvrtom festivalu KAMPANJE SA SVRHOM koji se održava na jesen, ustanovili smo i prolećni događaj - WARM UP. Ideja WARM-UP događaja je da nas osposobi i dodatno inspiriše kako da stvaramo EFIKASNIJI CSR I TRANSFORMACIJU U ODRŽIVE BIZNISE uz pomoć jedinstvenih metodologija i međunarodnih eksperata. https://kampanjesasvrhom.com/warm-um-brainwork-for-better-world/

Pored KEYNOTE predavanja, pod pokroviteljstvom GRAND KAFE, gospodin Tomas Kolster održaće i ekskluzivnu radionicu pod pokroviteljstvom Henkel Srbija, na kojoj ćemo piti upravo GRAND KAFU!

«Ove godine smo odlučili da odemo korak dalje i inspirišemo nove Kampanje sa svrhom idući ispred tržišta na kojem poslujemo, jer smatramo da jedino uz pomoć novog znanja i veština, rastemo svi, i kao pojedinci, i kao struka, i kao zajednica. Thomasovovo predavanje i radionica u Beogradu je investicija u potencijale naše društveno odgovorne komunikacije. Sarađujući ne samo sa privrednom već sa vodećom akademskom institucijom – Fakultetom organizaconih nauka, koji sprema nove generacije koje će biti nosioci željenih promena, dajemo dodatni doprinos ostvarenju naših zajedničkih ciljeva.» zaključuje Tijana Adamov Ignjatović, osnivač Festivala KAMPANJE SA SVRHOM i nevladine organizacije Žute Patalone.

