Slučaj Ane Mihaljice, kojoj je Centar za socijalni rad oduzeo troje dece starosti 10, 6 i 3 godina postao je jedna od centralnih tema oko koje se javnost podelila.

Dok jedni zdušno brane majku i traže da joj deca budu vraćena, drugi tvrde da je Centar za socijalni rad reagovao na vreme i sačuvao decu od života u nemogućim uslovima i mogućeg zlostavljanja.

Ana Mihaljica gostovala je u emisiji "Ni pet ni šest" kod domaćina emisije Jovane Grgurević gde je celoj Srbiji konačno otkrila njenu stranu priče koju do sada nisu mogli da čuju.

- Poslednji put sam videla sinove 19. decembra 2023. godine. Svaki dan mi je sve više povređeniji, bolniji i teži. Sutra bih trebala da ih konačno vidim, ne bojim se ničega i nikoga, nadam se samo da su oni dobro. Nadam se da će osetiti ogromnu količinu ljubavi. Negde duboko znam da oni to osećaju sve vreme - rekla je Ana.

foto: Kurir televizija

Voditeljka je potom spomenula snimak stana koji je podelio javnost.

Grgurevićeva je istakla da je više puta pogledala sporan snimak i uočila je da nema ni jednog traga kojeg bi deca napravila, već samo stvari odraslog muškarca. Potom je upitala ko je napravio snimak?

- Ja do dana današnjeg ne znam. Mislim da je policija, moguće je da su vatrogasci. Ali pošto nemamo belešku odnosno nalog po kome se oni oduzimaju kako su već reklo Javno tužilaštvo, ne mogu tačno da tvrdim ko ga je napravio. To nije mesto gde sam živela, već jedan deo gde sam preseljavala. Imala sam još dve adrese. Jednu gde smo bili prijavljeni moja deca i ja, prebivališnu i boravišnu i to je deo moje majke. Druga adresa je gde se moja sestra već duže vreme iseljavala. Preselila sam se tamo, jedino što smo skoro potpisali taj ugovor - rekla je Ana i dodala:

ANA MIHALJICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TELEVIZIJU OTKRILA: Stan koji je snimljen nije mesto gde sam živela, niko nije došao i pitao me

- Sve bi ovo bilo sve drugačije da su ljudi došli na mesto gde ja živim i pitali. Bilo bi sve drugačije. Ja sam navučena zato što moja sestra nije mogla da me dobije. Rekla je ugašen joj je telefon, ne javlja se, zovite je vi. Osećala je ogromnu količinu krivice. Rekla sam joj je da nije ništa kriva. Nemam kome da polažem račune, njihovo je bilo da izađu i vide. Oni to nisu uradili. Gospođa je navlačila moju decu kao uže.

Kurir.rs

