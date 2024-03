VUČEVIĆ JASAN: PONOSAN SAM ŠTO VODIMO SLOBODARSKU POLITIKU, SRBIJA SE IZDIGLA KAO FENIKS I POČELA DA JAČA

Srbija je vojno neutralna država i ta odluka je obavezujuća za sve

-Istorijski su nam se ponavljali momenti kada su velike sile postavljale određene zahteve prema Srbiji koje su se kosile sa našim državnim interesima. Nisam preveliki optimista, imaćemo pritiske po pitanju KiM i našeg odnosa prema Rusiji i Kini. Tu je i pitanje oko Republike Srpske. Predsednik republike Aleksandar Vučić dobija iz više sektora informacije koje su bitne.

Nešto što je deo ministarstva odbrane, vojne komponente, mi odmah predsedniku države kao vrhovnom komandantu dostavljamo, kako bi se upoznao, i mogao da donosi političke odluke. Nije sve moguće objaviti, niti to treba, a da su sve dobre vesti- nisu. Da postavimo stvari kako treba, Srbija je vojno neutralna država i ta odluka je obavezujuća za sve državne službenike.

Mi smo se odlučili da naša vojska čuva i kopno i nebo nad našom zemljom. S obzirom šta se sve dešava u svetu i na KiM, mi moramo dodatno da budemo angažovani na tom polju. Mi smo spremni i želimo da kupujemo opremu i na istoku i na zapadu, na severu i jugu, ali nemamo jednak tretman na svim tržištima. Vrlo je zahtevno voditi sve to, neko ne želi da nam proda. Moramo da nabavljamo, a kada nabavimo nisu srećni. Smeta im da Srbija ima političku stabilnost, imamo pokušaje, ne oficijalne, da se Srbija destabilizuje. Ne možete vi u političkom haosu da dovodite fabrike, investitore, da gradite bolnice, škole i sportske prostore, kupujete naoružanje. Prvi uslov je politička stabilnost. Možemo zaključiti da druge države ne navijaju da druga država bude jača.

Balkanski narodi su vrlo retko pokazivali političku zrelost da mogu sami o sebi da odlučuju, uvek su drugi odlučivali. Ponosan sam što Srbija vodi slobodarsku politiku. Pogledajte koje države vode politiku svojom glavom. Srbija se izdigla kao feniks i počela da jača. Naš nacionalni interes je da čuvamo stabilnost i da se razvijamo- rekao je Vučević i naglasio da se kupuje odbrambeno naoružanje.

Hoće da nam ukinu DNK

Ministar je naglasio da su Srbi etnički očišćeni s nekih prostora- iz Krajine, Sarajeva i Kosova i Metohije.

-Ćirilica je simbol za agresiju u Hrvatskoj. Albanci su sebi dali za prvo da odrede koje se pismo koristi za srpski jezik. Ćirilica se potire svuda. Imate u Srbiji one koji bi zabrane gradnju crkve i obračunavaju se s njom. Ne sme i ne treba da im fali dlaka s glave, a zamislite da neko ode u Split i kaže da je Dalmacija pohrvaćena, šta je sa dalmatinskim Kosovom, šta je sa kninskom Krajinom. Mene plaši kada su ti ljudi na poziciji da uče našu decu, da pripremaju buduće novinare. To me brine, to znači da su oni instalirani na te pozicije. Onda kaže ima da im uzmemo crkve i da pravimo pabove. Oni nama hoće da ukinu ključne stvari, da nam ukinu DNK. Neko hoće da vam nametne ustašku ideologiju. Ja neću da mu spominjem ime, jer hoće da nametnu da su oni žrtve. On kaže da u Vojvodini, pošto on to posebno potencira, najviše kupuju stanove ljudi iz Republike Srpske, jer moraju da beže iz Republike Srpske, iz Bosne, jer znaju šta su tamo radili. On ceo narod generalizuje i kaže da je genocidan narod. Mnogo ima opasnijih njegovih izjava. Ja sam pre 50 godina rođen u Novom Sadu i niko me nije posrbio. A ne znam šta bi rekli Svetozaru Miletiću, Lazi Kostiću, Jovanu Jovanoviću Zmaju, Branku Radičeviću.

foto: Printscreen/TV Happy

Ljudi vole da vide svoju vojsku i policiju, osećaju se sigurnije i bezbednije

Vučević je naglasio da poštujući BiH kao nezavisnu državu, izneo je zabrinutost za pitanje sudbine Republike Srpske, srpkog naroda i rukovodstva.

-To nije mešanje u unutrašnju politiku. Sa velikom pažnjom i brigom pratimo šta se dešava. Treba da budemo mudri, pametni, vešti, kako bismo sačuvali Srbe i Republiku Srpsku.

Uskršnji sabor je nešto što nas očekuje. Dramatično je povećana koncentracija NATO trupa u regionu, pre svega zbog rata u Ukrajini. U toku je najveća vežba od osnivanja NATO alijanse, učestvuje preko 80.000 vojnika.

Ozbiljna je situacija, a ja verujem u mudrost i našeg državnog rukovodstva. Posle terorističkog napada u Moskvi, predsednik je sazvao sednicu Saveta nacionalne bezbednosti, gde je jedan od zaključaka da vojna policija i policija budu prisutniji na prostorima gde dolazi do okupljanja većeg broja ljudi. Ogromna većina ljudi voli da vidi svoju vojsku i policiju, osećaju se sigurnije i bezbednije. Ne samo od terorizma, veći od džeparoša i kriminalaca. Ovo su preventivne stvari, nikoga ne uznemiravamo, a na nama je da budemo obazriviji.

Ovo je odgovoran pristup države. Verujem da Srbi neće imati taj scenario, ali nikada ne možete da spavate mirno. U svim gradovima Srbije nemate zabranjene kvartove, a to ćete čuti u svim evropskim gradovima. Naravno da uvek ima izazova, ali generalno gledano Srbija je bezbedna država. Zapamtite, u glavnom gradu noću i danju možete da idete gde god hoćete. Treba ceniti ono što imamo i ono što jeste, pa onda očekivati da nas drugi cene. Ne možemo uvek da se divimo drugima, a unižavamo sopstvenu državu. Imam utisak da podređeni političari iz grupacije koji sebe pogrešno nazivaju, kao da jedva čekaju da se nešto loše desi u državi, jer onda kažu vidite šta nam se dešava.

Što se tiče 3. i 4. maja, godišnjice strašne tragedije, mislim da svi građani treba da poštuju te porodice. Prvi i najveći bol porodice, a cela država mora u tišini da da pomen za ta dva događaja. Tako se ponaša dostojanstven narod i tako se pokazuje razumevanje za porodice. A ne da uzmete bubnjeve i larmate kako biste skupili jeftine poene.