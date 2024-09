- To je i najveća prednost našeg sistema, što u trenutku kada se sa stare stanice bude otpratio poslednji autobus i ugasio sistem, počeće sa radom nova stanica u Bloku 42, kao da je tamo sve vreme - objašnjava Pavićević.

Nova stanica je infrastrukturno odlično povezana sa glavnim gradskim saobraćajnicama, što garantuje lakši pristup različitim vidovima prevoza uključujući automobile, autobuse, tramvaje i vozove. Integracija sa železničkom stanicom Novi Beograd, blizina motoputa (bivši auto-put kroz Beograd) i direktna veza sa Aerodromom "Nikola Tesla" omogućiće putnicima da lakše i brže stignu do odredišta bez obzira na to odakle dolaze i gde su se uputili. Osim toga, biće pogodnija i za sve one koji čekaju pakete iz cele Srbije jer će pristup samoj stanici biti daleko lakši, što će ubrzati proces slanja i preuzimanja pošiljki.