U okviru ove emisije, u kojoj je atmosfera bila u najmanju ruku dinamična, i gost i voditelj su bili izričiti u odbrani stavova i istine, svako iz svog ugla. Kad su se dotakli tema na koje imaju drugačiji pogled, u studiju je počela da raste temperatura! Uprkos međusobnom uvažavanju i razmeni komplimenata - Krstić Basaru vidi kao nekoga ko bi mogao da bude ministar kulture, na šta je on uzvratio rečima: “Kada bih se nekad za nešto kandidovao, tebe bih angažovao da mi radiš marketing!” - do kraja emisije došli su do crvenog kartona!

Pogledajte dokle je stigao razgovor koji je za inicijalnu temu imao da li je srpsko društvo anksiozno, u kojoj meri i kako dalje s tim, kao i da li postoji lek, gde se on nalazi i u čemu leži problem. Koje teme su otvorene i kako je dalji tok razgovora doveo do konačnog ishoda, pogledajte večeras u 23.30 na Kurir televiziji!