"Danas se mnogi ponašaju kao da se to nikada i nije dogodilo. Koliko ljudi je u svetu čulo da je u Srebrenici postojao i logor za Srbe, i da su nestale čitave porodice, izbrisane za sva vremena?" , dodala je Brnabićeva.

"Tražimo da srpske žrtve imaju spomenik, svoje ime, i da zločinci budu kažnjeni. Zar je to puno? Nećemo pristati da se zaborav pretvori u laž", naglasila je Ana Brnabić.

Porfirije je posle liturgije izjavio da je "srpski narod disao, mislio i radio kao jedan kada god je bio veran sebi, Jevanđelju i Svetom Savi". On je ocenio da među srpskim narodom "ne treba da bude razdora i suprotnosti i da razlike treba međusobno usaglasiti".

On je napomenuo da je u periodu od 1992. do 1995. godine stradalo je 3.267 srpskih nevinih sunarodnika, i to većinom civila, dece, žena i staraca.