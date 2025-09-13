Slušaj vest

Radomiru Deliću iz Zvečana Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor zbog sumnje da je počinio ratni zločin.

To je za Kosovo onlajn potvrdio njegov advokat Miloš Delević, koji je pojasnio da se Delić tereti da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Vučitrn.

Delević je istakao da se istraga o zločinu u Vučitrnu vodi već 26 godina i da niko od svedoka sve ove godine nije naveo Delića kao počinioca.

"Određena je mera sudskog pritvora Radomiru Deliću. Osnovana sumnja se bazira na izjavama svedoka. Osnovana sumnja je da je izvršio krivićno delo ratni zločin u Vučitrnu 1999. godine. Međutim, istraga za ovaj ratni zločin u Vučitrnu nije počela pre mesec dana. Nije počela pre godinu dana. Ova istraga je počela pre 26 godina. Za 26 godina niko nije pomeno Radomira Delića, verovatno do pre godinu dana. kada su se pojedini svedoci naprasno setili da je i on učesnik ratnog zločina“, rekao je Delević.

Advokat je istakao da je Delić vozač autobusa koji nikada nije imao problem sa zakonom.

"Radomir Delić radi kao vozač autoubusa, svakodnevno prolazi i prelazi, legitimiše se, nikada nije imao problema sa zakonom. Ovde se šalje jasna poruka da bilo ko može biti uhapšen za ratni zločin, pa i kada se pojave svedoci posle 25 godina od rata", istakao je Delević.

Delić je uhapšen juče na Bistričkom mostu.