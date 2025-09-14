Slušaj vest

"Amerikanci podržavaju agresiju u Gazi, ubijaju žene i decu. Koja je razlika između agresije Izraela na Gazu i Vojske Jugoslavije na Kosovu? Koja je razlika? Ne postoji! Aj da pričamo malo o licemerstvu".

Ovo je deo intervjua bivšeg odbojkaša i reprezentativca Vladimira Vanje Grbića za emisiju "360 stepeni" na N1, iz marta 2024. godine.

Taj Grbićev intervju, odnosno ova njegova skandalozna paralela između agresije na Gazu i dejstava Vojske Jugoslavije na Kosovu i Metohiji, koja je tokom NATO agresije 1999. godine branila državne granice, tada je "prošla ispod radara", a sada je postala viralna, upravo zbog fokusa i napada blokadera na Vojsku Srbije koja vrši poslednje pripreme za veliku vojnu paradu pod nazivom „Snaga jedinstva” koja će se održati 20. septembra u Beogradu.

U želji da kritikuje ono što vidi kao licemerje velikih sila i mešanje politike u sport, Grbić je izneo tvrdnju ali je zaboravio da prethodno temeljno sagleda težinu svojih reči.

Bivši reprezetntativac je tako nedopustivo pojednostavio ova dva događaja i napravio istorijski problematičnu paralelu. Jer kontekst, razmere i posledice ova dva sukoba se umnogome razlikuju, pa samim tim iziskuju mnogo pažljiviji i odgovorniji pristup pri takvim izjavama, posebno kada dolaze iz usta javne ličnosti.

Šok na društvenim mrežama, na kojima se deli ovaj snimak iz intervjua, je očekivan.

Iako ima onih koji pozivaju da se posluša ceo intervju, pogotovo taj deo u kojem Grbić dolazi do skandalozne paralele između uništene Gaze, u kojoj vlada humanitarna katastrofa, u kojoj su proglašene "crvene zone" iz kojih se Palestinci, po naredbi izraelske vojske, moraju evakuisati, gde više od 80 posto palestinske teritorije Palestincima više nije dostupno, i Kosova, gde je 1999. Vojska Jugoslavije branila zemlju od terorističke OVK i NATO-a - i kada se presluša uvod u reči "razlika između Gaze i Kosova ne postoji"- zaključak je isti.