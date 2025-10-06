Slušaj vest

Dvadeset pet godina nakon čuvenog 5. oktobra, dana kada je srušen Slobodan Milošević, a "revolucionari" obećavali slobodu, pravdu i bolji život, Srbija se seća ne ispunjenih snova, već razorenih fabrika, osiromašenog naroda i rađanja tajkuna. Među onima koji su tada profitirali iz pepela demokratskih promena bio je i Dragan Đilas, koji danas, četvrt veka kasnije, ponovo priziva duhove prošlosti i poziva na zabranu Srpske napredne stranke.

Dok blokaderska opozicija pokušava da oživi retoriku petooktobarskih dana, analitičar Nebojša Obrknežev poručuje da narod više ne naseda na prazne priče i lažna obećanja.

"Isti oni koji su zemlju urušili sada priželjkuju novi 6. oktobar, ali im to neće poći za rukom, narod ih je prozreo, Srbija danas ide napred, jača vojsku, čuva svoje dostojanstvo i ne klanja se strancima", kaže Obrknežev, ističući da se Đilasovim zahtevima za zabrane pokazuje samo jedno - nemoć pred voljom građana.

Mračna decenija

Promene koje je razorena zemlja čekala, a lideri 5. oktobra obećavali, počele su upadom u Skupštinu i RTS, nastavljeno je upadima u desetine fabrika, tadašnju državnu i društvenu svojinu u kojima su potom "petooktobarski revolucionari" formirali tzv. krizne štabove, nasilno preuzimajući fabrike i preduzeća, isterujući na ulicu dotadašnju upravu...

Milošević je 6. oktobra 2000. priznao poraz, Koštunica 7. oktobra položio zakletvu Foto: Đorđe Kojadinović / afp / Profimedia

Među možda najsramnijim u seriji urušavanja jeste urušavanje vojske iznutra i slabljenje vojne moći Srbije pod čuvenom floskulom kako Srbiji vojska ne treba. U godinama koje su dolazile desilo se verovatno ono i najgore, ono što Srbiju i dalje boli: proglašena je nazvisna Republika Kosovo. Tadašnja vlast, na čelu sa Demokratskom strankom Borisa Tadića ostala je nema, inertna, ne obazirući se mnogo na otimanje državne teritorije pred svojim nosem.

Prethodno je Crna Gora, pod Milom Đukanovićem, na referendumu izglasala izlazak iz državne zajednice sa Srbijom i postala samostalna država.

Ujedno, ekonomija Srbije sve više se urušavala, a iz tog opšteg meteža gde se nije znalo ni ko pije, ni ko plaća, stasavali su pravi tajkuni, čije se bogatstvo merilo stotinama miliona evra...

Šta nudi Đilas

Jedan od tih tajkuna, Dragan Đilas, sada predsednik SSP, na godišnjicu 5. oktobra izjavio je da se zalaže - za zabranu Srpske napredne stranke!

"Zalažemo se potpuno otvoreno i jasno za zabranu SNS, jer smatramo da to nije politička organizacija već političko krilo organizovane kriminalne grupe na čelu sa Aleksandrom Vučićem", rekao je lider SSP.

Odgovorila mu je predsednica Skupštine Ana Brnabić:

"Na 25. godišnjicu 5. oktobra, Đilas nema šta drugo da ponudi Srbiji osim zabrana, cenzure, ukidanja slobode misli i govora, tajkunskog totalitarizma koji smo, nažalost, živeli do 2012. godine. O institucijama i pravdi pričaju oni koji su tužioce i sudije birali u opštinskim odborima svoje stranke... Gospodine Đilas, da bismo Vam dopustili da ponovo razarate Srbiju, neće biti dovoljno da zabranite našu SNS, moraćete da zabranite svakoga od nas pojedinačno i sve one ljude koji se za ponosnu, nezavisnu i pobedničku Srbiju bore. Za razliku od Vaše stranke koju čini grupa ljudi koje ste platili da budu pored Vas, naša stranka je (nešto veća) grupa ljudi koje okuplja ljubav prema Srbiji. To niko nikada neće moći da zabrani", zaključila je Brnabićeva na mreži X.



Sadašnji predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević rekao je da se nikad nije bilo bliže 6. oktobru nego danas.

Boljitak od 2012.

Komentarišući poruke opozicije, i to one koja je predvodila demonstracije 5. okobra i nakon toga bila na vlasti 12 godina, analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da isti oni koji su zemlju urušili sada najavljuju i priželjkuju "nekakav 6.oktobar gde bi ponovo palili institucije kao tada, pljačkali I rušili".

"To su nam već dokazali i demonstrirali prethodnih 11 meseci na fakultetima i ulicama, paljenjem stranačkih prostorija, linčovanjem političkih neistomisljenika, napadima na policiju i blokiranjem normalnog života građana. Tokom deceniju njihove vlasti dozvolili su da KiM proglasi nezavisnost, da se raspadne savez Srbije i Crne Gore, da umesto uspešne međunarodne saradnje kakvu danas Srbija ima sa najvećim svetskim silama, se klanjaju strancima i pitaju ih za sve unutrašnje stvari Srbije. Najstrašnije je što su razorili Srbiju, sve rasprodali i opljačkali ovaj narod, a u tome je prednjačio upravo Dragan Đilas, koji i danas pokušava da izazove haos u zemlji i poziva na zabranu SNS koja vec godinama na izborima ima ubedljivo najvecu podršku gradjana i koja nas je, zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vucicem, izvela iz tog mracnog doba njihove vladavine", jasan je Obrknežev.

Nebojša Obrknežev: Nasilni 6.oktobar o kome maštaju neće svanuti Foto: Kurir Televizija

On naglašava da se ova Srbija ne ponižava u svetu, već poštuje svoje heroje, ne isporučuje ih stranim sudovima, jača vojsku...

"A ono što je najporaznije za Đlasa i što ga najviše boli - država se obračunava s tajkunima i pljačkašima sopstvenog naroda! Upravo zato, tačno 25 godina nakon 5.oktobra Đilas hoće da uvede najgoru cenzuru i zabrani SNS jer zna da na demokratskim izborima ne može pobediti SNS! Narod im je jasno pokazao da ih ne želi, da im je dosta pljački, antinacionalnih stavova, haosa I blokada. Nasilni 6.oktobar o kome maštaju neće svanuti, već će doći još jedan dan u kome Srbija nastavlja da ide napred sa povećanjem plata, penzija, novim infrastrukturnim projektima i poboljšanjem životnog standarda građana, a uz sve to kao ponosna, nezavisna I poštovana država u svetu", kaže Nebojša Obrknežev.

Isto kao posle 5.oktobra kada je narod imao velika očekivanja a zatim doživeo veliko razočaranje, deo građana na samom početku bio je zaveden velikim rečima i obećanjima blokadera, ali se na sreću, naglašava analitičar, brzo pokazalo ko su zapravo i šta im je pravi cilj.