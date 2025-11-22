“Dnevnici pisaca često su pouzdaniji i dublji od zvaničnih istoriografija” - pisac Vidosav Stevanović u večerašnjem Crvenom kartonu u 00.00
Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je pisac Vidosav Stevanović.
Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:
• Dnevnici kao „tačnija istorija“ - Basara i Stevanović polaze od teze da su dnevnici pisaca često pouzdaniji i „dublji“ od zvaničnih istoriografija, jer razotkrivaju pozadinu epoha, mentalitet i stvarne motive aktera.
• Povratak i ponuda da vodi TV Kragujevac
• Kad partije preuzmu medij: od SPO ka DS
• „Vlast i opozicija u ogledalu“
• Rat kao pogubna i besmislena politika
• Posledice 90-tih i „tri mira“
• Kontinuitet posle 2000: ista logika bez rata
• Egzil, azil i put rukopisa
• Poetika: pisac „tamne strane“ društva
• Ponavljanje ljudske prirode, ne istorije
• „Kradljivci sopstvene slobode“
• Individualna sloboda kao temelj
• Loš izbor elita i destruktivne karijere
• Koštunica, Tadić i strateške greške
• Završna poruka: mali koraci ka zrelosti
