Slušaj vest

Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare je Slobodan Vujanović, filmski i TV kritičar.

U uvodnom delu emisije govori se o reakcijama na filmske i serijske kritike koje Slobodan Vujanović objavljuje na portalu “Velike priče”. On ističe da direktne reakcije autora retko dobija, ali da se komentari često pojavljuju na društvenim mrežama. Razgovor otvara pitanje da li kritika treba da „odgovara tonu“ autora i postoji li obaveza da bude blaga prema teškim produkcionim uslovima u Srbiji. Vujanović brani stav da kritika mora biti subjektivna, ali argumentovana i bez zle namere, dok Basara primećuje da njegove kritike, i kada su oštre, imaju estetski i kulturološki temelj, a ne lični animozitet.

Ostale teme, o kojima će takođe biti reči, su:

• Internet, komentari i kultura (ne)prihvatanja kritike

• Fikcija i faktografija – da li umetnost duguje istini?

• Srpske serije i problem „Bad Guy-a“ – slučaj “Porodica” i “Sablja”

• Revizija istorije i kolektivna percepcija

• Da li film još ima moć? – od Johna Waynea do Dragojеvića

• Bombardovanje 1999 – umetnost između intime i konteksta

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!