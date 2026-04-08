Dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, uz saglasnost Izraela, donelo je kratkotrajno olakšanje svetu koji je bio na ivici otvorenog rata. Ipak, iza diplomatskog uspeha ostaje niz otvorenih pitanja od kontrole Ormuskog moreuza do sudbine Libana i šire bezbednosne arhitekture Bliskog istoka. Dogovor je postignut u poslednjem trenutku uz posredovanje međunarodnih aktera. Cena nafte je naglo pala, a tržišta su reagovala pozitivno . Međutim, uprkos objavljenom prekidu vatre, napadi na terenu nisu u potpunosti prestali, što dodatno dovodi u pitanje održivost sporazuma .

Evropski lideri pozdravljaju primirje, ali istovremeno upozoravaju da ono ne može biti trajno rešenje bez šireg političkog dogovora i uključivanja svih aktera u regionu . Dok jedni govore o šansi za diplomatiju, drugi upozoravaju da je ovo samo pauza u sukobu koji ima duboke geopolitičke, energetske i bezbednosne korene.

Da li je aktuelno primirje rezultat stvarne diplomatske inicijative ili deo šire strategije upravljanja konfliktom kroz paralelni vojni i propagandni rat i ko u tom narativnom sukobu trenutno ima prednost?

Kakva je stvarna uloga i strateška računica Izraela u prihvatanju primirja? Da li je reč o taktičkom povlačenju pod međunarodnim pritiskom ili o pripremi za novu fazu sukoba sa redefinisanim ciljevima?