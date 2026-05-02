Gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, večeras u ponoć je Nenad Džoni Racković, pisac.

Emisija počinje razgovorom o filmu iz oblasti fantastike “Kralj ničega“, snimljenom po scenariju gosta večerašnje emisije. Uvodno zapažanje voditelja jeste da ga je film snažno pogodio i da dugo nije video nešto toliko intenzivno, dok gost objašnjava da je film dobijao nagrade, ali da je u Srbiji prošao gotovo neopaženo.

Džoni evocira vreme kada su se na istom mestu mogli sresti Basara, Era Milivojević, Darko Radosavljević, Peđa Nešković i drugi važni ljudi jedne urbane i umetničke scene. Zaključak je melanholičan - tih prostora više nema, a sa njima je nestala i mogućnost da se različiti autori spontano sreću, sukobljavaju i stvaraju zajednički kulturni nerv grada.

Teme o kojima će, takođe, biti reči u emisiji su:

• Manga „Kraj ničega“ i nastavak „Krtica“

• Roman „Biblija“: lična ispovest, terapija i demencija majke

• Monografija, fotografije i telo kao umetnički materijal

• Uroš Tošković, umetnici-gubitnici i neprilagođenost

• Nameštanje, kenselovanje i život „stranca u svom gradu“

• Beograd nekad i sad.

