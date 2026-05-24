Otvoreno prvenstvo Novog Beograda u krosu, 6. novobeogradski „Happy run”, održava se danas u parku Ušće kod spomenika „Večna vatra” pod pokroviteljstvom Gradske opštine Novi Beograd i TV Arena sport.

U 11 časova startovala je trka od pet do 10 kilometara, od 11.05 na programu je ploging, disciplina trčanja i brzog sakupljanja otpada, od 12.30 nadvlačenje konopca, a u 12.45 trka u džakovima.

Trku beba počinje u 13 časova.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Gradska opština poziva Novobeograđane i građane drugih opština da učestvuju u velikoj manifestaciji koja promoviše sport, negovanje zdravih stilova života i radost porodičnog druženja.

