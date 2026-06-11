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Kiša je upravo počela da pada u Beogradu, što označava početak promene vremena najavljene meteorološkom prognozom i RHMZ upozorenjima. Padavine su u prestonici u ovom trenutku umerenog intenziteta, ali predstavljaju uvod u nestabilan i promenljiv dan.

Prema najavama, ovo je prvi u nizu talasa kiše koji će tokom dana prolaziti preko Beograda i šireg područja. Očekuju se povremeni pljuskovi sa grmljavinom, uz mogućnost kratkotrajno jačih padavina, naročito u popodnevnim satima.

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Istovremeno, sa severa zemlje već se širi oblačni sistem koji donosi osveženje i osetan pad temperature, pa će se kiša i nepogode postepeno premestiti i na ostale delove Srbije tokom dana.

RHMZ upozorava da lokalno može doći do intenzivnijih pljuskova, uz kratkotrajno obilnije padavine i jak vetar, zbog čega se građanima savetuje oprez, posebno u saobraćaju i urbanim zonama.

Kurir.rs

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