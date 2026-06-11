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Beograđani su se usled različitih okolnosti u proteklih 24 sata često povređivali, pa su lekari Hitne pomoći noćas imali pune ruke posla. Reč je o više od 180 povreda nastalih u različitim okolnostima tokom obavljanja dnevnih aktivnosti.

Posebno su se izdvojile povrede u saobraćaju, pogotovo kod motociklista, istakao je doktor Momir Šarac, glavni dežurni hirurg Vojnomedicinske akademije.

Na udaru motociklisti

"Sve češće, najverovatnije zbog lepog vremena i pojačane aktivnosti motociklista, dolazi do povreda i saobraćajnih nezgoda, sa lakšim i sa težim telesnim povredama", rekao je za RTS i savetovao Beograđane koji koriste motocikle da obavezno nose zaštitne opreme, kacige i zaštitna odela.

Poseban apel upućen je ostalim učesnicima u saobraćaju sa molbom da obrate pažnju na motocikliste kojih tokom lepog vremena ima u povećanom broju na beogradskim ulicama.

Takođe, povećan je i broj povreda u domaćinstvima.

Beograđani se povređivali usled košenja trave

"Ono što smo primetili, jeste da s učestalim sređivanjem okućnica - koje je aktuelno, pošto je i lepo vreme a i trava je porasla, dolazi do povreda oka zbog upotrebe trimera, a nekorišćenja zaštitne opreme", istakao je dr Šarac.

Apelovao je na sugrađane da prilikom košenja koriste obavezno zaštitnu opremu, pogotovo zaštitne naočare, da ne bi došlo do ozbiljnih povreda oka.

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Apsolutni rekord na VMA

Tokom dežurstva lekari Hitne pomoći primetili su i povećan broj pacijenata internističkih grupa, odnosno pregleda u internim klinikama i veliki broj hospitalizacija na VMA za urgentnu medicinu - ukupno 26 hospitalizacija.

"To su sve hronični bolesnici sa pogoršanjem njihovih hroničnih bolesti, da li zbog neuzimanja redovne terapije ili je promena vremena učinila svoje pa su meteoropatske tegobe izraženije", objasnio je doktor i dodao i da je povećan broj akutnih infarkta.

"Naše kolege su noćas zbrinule 10 akutnih infarkta u našoj angiosali", poručili su lekari VMA povodom zabrinjavajuće statistike.

Dežurni doktor otkrio je za kraj da je ukupno 750 pregleda obavljeno u centru Hitne pomoći Vojnomedicinske akademije, što je, kako kaže "apsolutni rekord do sada od kada radimo, od kada dežuramo za grad Beograd".

Kurir.rs/Blic/RTS

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