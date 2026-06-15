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Sve teče bez ikakvih problema čak i na "crnim" tačkama jutarnjem špicu.

GSP ide uobičajeno za radni rad, mada ima dosta putarskih radova na području Beograda pa dosta linija ide izmenjenim trasama.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Mokri kolovozi i slabija vidljivost posle većih padavina

Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje, a pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti na pojedinim deonicama, moguća su zadržavanja vode na putu, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Mogući su i nanosi zemlje na kolovozu,što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći i rizik od odrona, te se vozačima savetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila kako bi na vreme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti.Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

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 Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju pet sati, na Batrovcima dva sata, na Horgošu oko sat i po a na prelazu Bezdan jedan sat.

Kurir.rs/Beta

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