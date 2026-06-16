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Lokalizovan je veliki požar koji je juče zahvatio tržni centar "Enjub" na Novom Beogradu, a vatrogasci su i dalje na terenu. Šef smene u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd Dragan Konjević izjavio je da su tri vatrogasca lakše povređena i da je na terenu bilo ukupno 45 vatrogasaca sa 14 vozila.

Foto: Kurir, screenshot IG/192_rs

Dragan Konjević, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da je situacija sa požarom u "Enjubu" bila veoma ozbiljna, jer se takve vrste požara teško gase, ali da je požar uspešno lokalizovan zahvaljujući Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd. Dodao je da su tri vatrogasca lakše povređena.

"Opasnosti od požara u ‘Enjubu’ više nema. Na terenu je jedno vozilo, jer moramo da prekontrolišemo sve lokale zbog eventualnih žarišta", naveo je Konjević, dodajući da se zasad ne zna uzrok požara, kao i da će specijalizovane ekipe Policijske uprave Beograd raditi na utvrđivanju uzroka.

Foto: RTS Printscreen

Prema njegovim rečima, Operativni centar Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd dobio je oko 17 časova dojavu o požaru, a ekipe su na teren stigle za četiri minuta. Požar je tada već bio u razbuktaloj fazi, a vatra je zahvatila krov i izloge više lokala.

"Tržni centar ima ukupno 600 lokala, a 40 je izgorelo. Lokali su puni lako zapaljive robe, kao i potkrovlja iznad njih. Bilo je angažovano dovoljno snaga – 45 vatrogasaca sa 14 vozila. Ne vide se vatrogasci koji su unutra, gde se vodi glavna bitka sa vatrom, pa građani misle da ih nema", naveo je Konjević.

Poslednjih dana širom Srbije bilo je nevremena, kiše i pljuskova, a Konjević kaže da je u takvim situacijama najbolje da, ako smo u gradu, zaustavimo vozilo, na primer na benzinskoj pumpi, uključimo sva četiri pokazivača pravca i sačekamo da nevreme prođe.