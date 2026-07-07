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JKP "Parking servis" uredilo je parking-zone na delu Opštine Zemun. Postojeća plava zona postaje zelena zona, a biće promenjeno i radno vreme opšteg parkirališta.

Kako će sada izgledati naplata, ali i da li se menja radno vreme, za emisiju "Redakcija", otkrila je Dragana Brdar - PR JKP "Parking servis".

- Promene režima parkiranja za stanovnike opštine Zemun znače da je nekadašnja plava zona parkiranja promenjena i da se od juče primenjuju pravila zelene zone. To podrazumeva da je maksimalno vreme zadržavanja vozila sada tri sata, uz mogućnost plaćanja još jednog produženog sata. Ove izmene uvode se na inicijativu samih stanara, jer vremensko ograničenje omogućava da se na jednom parking mestu tokom dana parkira veći broj automobila, što bi trebalo da doprinese većoj dostupnosti parking mesta za građane - rekla je Brdar.

Dragana Brdar - PR JKP Parking servis Foto: Kurir Televizija

Šta se menja za vozače

Građanima su, kako je navela, predstavljene najvažnije informacije o novom režimu parkiranja i prelasku na izmenjena pravila u zoni.

- Za stanare se ništa ne menja - oni i dalje mogu da kupe povlašćenu parking kartu po istoj ceni od 500 dinara mesečno. Ukoliko već imaju važeću kartu za plavu zonu, ona će važiti do isteka, nakon čega će prilikom obnove pretplate automatski preći na novu zonu. Nova pravila primenjuju se od juče. Tokom vikenda zamenjena je vertikalna signalizacija, odnosno postavljene su nove table, a u toku je i obeležavanje horizontalne signalizacije - kaže ona.

Brdar je objasnila na koji način građani mogu da reaguju ukoliko dođe do greške prilikom plaćanja parkiranja nakon promene režima.

- Građani bi trebalo da se vode prema saobraćajnim znakovima, jer je upravo ta signalizacija obavezujuća. Dakle, na teritoriji koja je prešla iz plave u zelenu zonu, parkiranje se plaća prema pravilima zelene zone. Moguće je da će u prvim danima neko greškom platiti plavu zonu umesto zelene. U tom slučaju važno je da reklamaciju podnese putem elektronskog šaltera JKP "Parking servis". Na naslovnoj strani sajta Parking servisa nalazi se opcija e-šaltera, gde građani mogu prvo da provere da li im je izdata dnevna parking karta, a zatim da izaberu opciju za reklamaciju na izdatu kartu, popune kratku kontakt formu i pošalju zahtev. To je trenutno najbrži i jedini način da se reklamacija podnese u pisanom obliku - za emisiju "Redakcija", objasnila je Brdar.

02:49 ŠTA AKO GREŠKOM PLATITE POGREŠNU ZONU? Iz Parking servisa poručuju: "Za stanare se ništa ne menja - cena povlašćene karte ostaje 500 dinara" Izvor: Kurir televizija

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