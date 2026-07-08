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Beogradski zoološki vrt - Beo zoo vrt, poznat i kao Vrt dobre nade, jeste gradski zoološki vrt grada Beograda, koji se nalazi u okviru Beogradske tvrđave, tačnije na prostoru Malog Kalemegdana.

Osnovan 12. jula 1936. godine, to je najstariji i najveći zoološki vrt u Srbiji - sa više od 400.000 posetilaca godišnje, Beo zoo vrt je i jedna od najposećenijih institucija u Beogradu.

Beogradska opština je donela odluku o osnivanju vrta u maju 1935. Beogradski zoološki vrt je svečano otvoren pod pokroviteljstvom jugoslovenskog industrijalca i gradonačelnika Beograda Vlade Ilića na Petrovdan, 12. jula 1936. godine.

Prvi stanovnici bili su lavovi, leopardi, beli i mrki medvedi, vukovi, nekoliko vrsta majmuna, egzotičnih biljojeda i ptica. Vrt je bio popularan, 1939. bilo je blizu 400.000 posetilaca.

U Drugom svetskom ratu vrt je pogođen tokom bombardovanja Beograda aprila 1941. godine, kada su, po rečima tadašnjeg direktora Aleksandra Krstića, poginuli i ljudi iz okolnih zgrada, koji su se tamo krili misleći da zoo vrt neće biti meta napada. Tri godine kasnije, zoo vrt je bombardovan i od strane saveznika. Zbog razaranja tokom rata veći deo životinjskog fonda je izgubljen, kao i sedam hektara zemljišta.

Za današnji imidž vrta zaslužan je srpski vajar Vuk Bojović, koji je bio na funkciji direktora od 1. maja 1986. pa sve do svoje smrti u septembru 2014. godine.

Beo zoo vrt je poznat po svojoj kolekciji belih životinja, prvenstveno belih lavova, koji su 2005. godine došli iz nacionalnog parka Kruger u Južnoafričkoj Republici. Beograd je zbog čestih prinova jedno vreme posedovao najveći broj belih lavova u zatočeništvu na svetu.

U maju 2018. rođena je i ženka belog američkog bizona, što predstavlja veliku retkost u prirodi, jer se ovakva jedinka u proseku rodi jednom u 10 miliona slučajeva.

U septembru 2018. godine, zoo vrt je pustio u prirodu prvog beloglavog supa, koji je rođen i odgajan u zatočeništvu.

Zvezde Beo zoo-vrta

Beogradski zoološki vrt je takođe imao i nekoliko poznatih stanovnika. Gabi je bila ženka nemačkog ovčara koja je spasila noćnog čuvara od odbeglog jaguara. Tom prilikom je ozbiljno povređena, ali se vremenom oporavila i nastavila da čuva zoo vrt. Zbog svog podviga i širokog publiciteta, koji je nakon toga dobila, u vrtu joj je posvećen spomenik.

Sami, sa druge strane, je bio mužjak šimpanze, prvi svoje vrste koji je stigao u zoo vrt 1988. godine. Samo mesec dana nakon njegovog dolaska, Sami je pobegao i tumarao okolnim ulicama sve dok ga Vuk Bojović nije umirio rečima Hajde Sami, idemo kući.

Bojović ga je zatim, i pored prisustva policije, svojim kolima prevezao nazad u zoo vrt. On je imao još jedno bekstvo dva dana nakon prethodnog, da bi 1992. uginuo od infarkta creva.

I u Samijevu čast je podignut spomenik, dok je njegov metalni kavez bio izložen u vrtu dugi niz godina.

Američki aligator Muja je zvanično najstariji živi aligator na svetu. On je 1937. godine stigao u Beograd iz nezabeleženog zoološkog vrta u Nemačkoj.