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Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava građane da, zbog rekonstrukcije objekta Policijske ispostave Novi Beograd 2 Policijske stanice Novi Beograd, u Ulici Ljubinke Bobić broj 14 na Bežanijskoj kosi, dežurna služba ove ispostave privremeno radi u montažnom objektu Komunalno-bezbednosne stanice Grada Beograda, na uglu ulica Jurija Gagarina i Gandijeve.

Rad sa građanima u pogledu podnošenja zahteva za izdavanje ličnih dokumenata i ostvarivanja drugih prava, obavljaće se u zgradi Policijske stanice Novi Beograd, u Bulevaru Mihajla Pupina broj 165.

Novi kontakt telefon Policijske ispostave Novi Beograd 2 je 011/2741-450.

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