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Ono što je trebalo da bude uspešna letnja zarada, za mladu Beograđanku postalo je traumatično iskustvo. Nakon što je preživela dramatične dane na sezonskom radu u okolini Makarske, rešila je da otvori dušu i ispriča kroz šta je sve prošla kada je shvatila da je posao koji je mesecima unapred ugovorila zapravo velika prevara i opasnost.

Kako navodi "po svaku cenu je htela da izađe iz Beograda", zbog čega je sezonski posao u Hrvatskoj našla još u martu i sa poslodavcem dogovorila platu, radno vreme i poziciju hostese u restoranu. Čak joj je napravljena i radna dozvola.

Međutim, kada je stigla autobusom na hrvatsko primorje, sačekao ju je poslodavac — čovek od preko 70 godina. Umesto dobrodošlice, odmah je krenuo da je vređa.

- Nije mi rekao ni dobar dan. Odmah je krenuo da priča kako on nema posao za mene, kako sam nesposobna. Prešla sam preko svih tih uvreda jer sam zaista htela da radim - priča ona.

Na kraju je pristala da radi kao čistačica sedam sati dnevno, za istu platu koja joj je obećana za posao hostese. Već na putu do smeštaja, stariji muškarac joj je postavljao direktna, neumesna pitanja.

- Pitao me je da li imam dečka i u kakvom sam fazonu. Kada sam mu rekla da nisam takav tip devojke i da nisam ni za šta neozbiljno, on je prokomentarisao: 'Ti i ja se ni u čemu ne slažemo' - navodi devojka.

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"Plakala sam ceo dan"

Gazda joj je zatim saopštio da zapravo nema slobodan smeštaj za nju, jer su mu tu svi radnici, pa ju je odveo u njegovu ličnu sobu. Tamo se nalazio jedan veliki bračni krevet za njega, dok je na samo pola metra udaljenosti bio manji krevet na kom je ona trebalo da spava.

- Ima jedan veliki bračni krevet, a na pola metra od toga manji krevet gde je kao trebalo ja da spavam. Toliko sam se uplašila, plakala sam ceo dan - svedoči prestrašena devojka.

Poslodavac je potom izašao, ali joj nije ostavio čak ni ključ da može da se zaključa.

Od kolega saznaje da je plaćao ženama za usluge

Situacija je postala još bizarnija kada se raspitala kod drugog radnika o kakvom se čoveku radi. Rečeno joj je da gazda, iako oženjen čovek sa decom, "voli žene" i da je ranije plaćao devojke iz Makedonije za određene usluge, i da bi isto mogao da traži i od nje.

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Filmsko bekstvo

Kako navodi u snimku, predveče ga je pozvala da pita da li uopšte dolazi u sobu, jer nije želela da spava u istoj prostoriji sa njim. Na to je rekao da neće doći, ali nije joj spominjao ništa o radnom vremenu za posao, što joj je tek postalo sumnjivo.

Nakon neprospavane noći u otključanoj sobi, Beograđanka je presekla.

- Ujutru sam pozvala taksi, blokirala ga svuda i otišla odatle. Hvala Bogu, nije mi se ništa desilo, a bukvalno je moglo svašta da mi se desi - priča ona sa, i dodaje:

- Pamet u glavu! Nemojte nikada ići tako na bum, pritom da ste same, ma koliko god vam taj posao sigurno zvučao. Uvek idite ili sa nekim, ili preko preporuke. Nemojte da budete nepromišljene kao ja - upozorila je hrabra Beograđanka.