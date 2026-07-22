Beogradski zoološki vrt ove godine može da se pohvali brojnim prinovama a jedna od najslađih upravo je ova - mali pingvin.

To je vrsta pingvina koji nastanjuje Čile i Peru u Južnoj Americi. Humboltovi pingvini su srednje veličine i rastu 56-70 cm u visinu, a mogu da teže od 3,6 do 5,9 kilograma. Imaju crnu glavu sa belim obodom koji ide iza očiju, oko crne šare od ušiju do repa i spaja se sa belim delom kod grla.