Reč je o Humboltovom pingvinu i trenutno najmlađem stanovniku Beo zoo-vrta.
Beograd
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Beogradski zoološki vrt ove godine može da se pohvali brojnim prinovama a jedna od najslađih upravo je ova - mali pingvin.
Reč je o Humboltovom pingvinu i trenutno najmlađem stanovniku Beo zoo-vrta.
Foto: Facebook printscreen/Zoološki vrt grada Beograda
To je vrsta pingvina koji nastanjuje Čile i Peru u Južnoj Americi. Humboltovi pingvini su srednje veličine i rastu 56-70 cm u visinu, a mogu da teže od 3,6 do 5,9 kilograma. Imaju crnu glavu sa belim obodom koji ide iza očiju, oko crne šare od ušiju do repa i spaja se sa belim delom kod grla.
Na grudima se izdvaja crna traka. Humboltovi pingvini imaju bodlje na svom jeziku uz pomoć kojih drže svoj plen.
Kurir.rs/Facebook Beo zoo-vrt
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