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Svaki prelazak preko Pančevačkog mosta podseća koliko je važan za život grada. Zato je svaka njegova obnova više od građevinskog posla, to je ulaganje u bezbednije i sigurnije putovanje. Ovih dana u toku je sanacija dilatacionih spojeva, pa vozače očekuju izmene u saobraćaju.

Na Pančevačkom mostu svakog dana od 20 sati do 5 ujutru radnici saniraju dilatacione spojnice mosta, kažu u "Putevima Srbije".

Profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić rekao je da su spojnice na Pančevačkom mostu stari model i da se zato glasnije čuju kada vozilo pređe preko njih.

"U principu ove spojnice su stari model, a ove modernije su kao jež, ulaze jedna u drugu stranu i onda nemaju ovako jak udarac kad se prelazi, niti ima zvuka koji ovde možemo da čujemo. To znači da zahteva da se ove spojnice promene, odnosno da se stave na način kako je to inače izvedeno i na Brankovom mostu i na Gazeli i na mostu na Adi", objasnio je Vujanić.

Kad vozite po ovakvom putu, gde vam na svakih par metara automobil odskoči, stradaju amortizeri, trap, što prouzrokuje troškove, kaže sagovornik. Nije prijatno, ali bezbednost nije ugrožena, što je najvažnije. Veći i ozbiljniji radovi još su na čekanju.

Prethodno je bilo najavljivano da će se ove godine rušiti stare i graditi nove prilazne konstrukcije na deonici Bogoslovija, petlja Krnjača, ali radovi su pomereni za sledeću godinu.

Gostujući u Beogradskoj hronici, pre dva meseca, pomoćnik direktora "Puteva Srbije" Miodrag Poledica rekao je da je u toku izrada projekta za građevinsku dozvolu i da je reč o, do sada, najsloženijoj rekonstrukciji.

"Pre rušenja bilo koje leve ili desne prilazne konstrukcije prvo ćemo krenuti smer Pančevo ka Beogradu, tu uzvodnu prilaznu konstrukciju. Pre nego što srušimo staru, pravimo jednu pomoćnu, ili privremenu konstrukciju koja će biti tzv. silazna za smer Pančevo ka Beogradu i vezujemo sa sistemom ulica Klanički kej, Dunavska i Bulevar despota Stefana. Kad napravimo pomoćnu, izgrađujemo novu, potom idemo na desnu", rekao je Poledica za RTS 13. maja.

Poslednja rehabilitacija mosta pre 20 godina

Profesor Vujanić podseća da je Pančevački most poslednji put rehabilitovan pre 20 godina.

"Na ovom mostu, koji je ujedno i železnički most, prelaze vozovi a voz može da ima težinu i 600 tona. Ako se ne izvrši na vreme rehabilitacija, on može propasti do te mere da ne može više da se popravi", naveo je Vujanić.

Pančevački most važan je za stanovnike Palilule i cele leve obale Dunava, Pančeva, ali i za putnike iz Vršca i Zrenjanina. Samo tokom jutarnjeg špica preko njega pređe oko 6.000 vozila.

Stručnjaci smatraju da je jedno od rešenja za rasterećenje mosta izgradnja novog. Jedna od ideja bila je izgradnja mosta na Adi Huji, ali to su još uvek samo planovi.