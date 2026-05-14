Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu pripreme. Planiramo da početkom iduće godine počnemo radove na Pančevačkom mostu u Beogradu, koji će biti najkompleksniji, rekao je za RTS Miodrag Poledica iz "Puteva Srbije".

Radovi će se izvoditi po fazama. U planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije.

Pomoćnik direktora "Puteva Srbije" Miodrag Poledica rekao je da je plan rekonstrukcije Pančevačkog mosta prešao iz faze planiranja u fazu projektovanja.

"Mi smo već sa faze planiranja krenuli u fazu projektovanja i mogu da kažem da smo pre dve godine završili idejni projekat i studiju opravdanosti za rekonstrukciju prilaznih konstrukcija ka Pančevačkom mostu. Dakle, to su dve nezavisne – leva i desna konstrukcija, drumske konstrukcije koje idu iz smera Bogoslovije ka Pančevačkom mostu", rekao je Poledica.

Kako navodi, u toku je izrada projekta za građevinsku dozvolu.

"Pre godinu i po dana smo ugovorili izradu projekta za građevinsku dozvolu i ove godine, odnosno sredinom ove godine, za dva meseca, mi računamo da ćemo završiti projekat za građevinsku dozvolu, tako da planiramo početkom iduće godine da krenemo u same radove“, naveo je pomoćnik direktora "Puteva Srbije".

Rekonstrukcija Pančevačkog mosta počinje 2027. Foto: RTS Printscreen

Nizali su se planovi za rekonstrukciju

Godinama su se nizali planovi i ideje za rekonstrukciju Pančevačkog mosta. Jedan od sveobuhvatnijih projekata urađen je 2007, ali je do 2017. realizovana samo prva faza – sanirana je čelična konstrukcija mosta.

Početkom 2021. stručnjaci Građevinskog fakulteta ispitvali su izdržljivost Pančevački most. U tom periodu ideja je bila da se, ukoliko konstrukcija može da podnese opterećenje, most proširi i za tramvajski saobraćaj.

Krajem te iste godine došlo se i do ideje da Pančevački most bude srušen, ali tek pošto bude izgrađen novi. Grad je tada usvojio plan razvoja šinskog prevoza koji predviđa prelazak tramvaja na banatsku stranu. Zbog svega toga u planu je bila izgradnja mosta preko kojeg je trebalo da prelaze: drumski saobraćaj, pešaci i biciklisti, železnica i tramvaji.

Pančevački most je otvoren za saobraćaj 1935, srušen u aprilu 1941. Obnovljen 1946. godine. Prilazne konstrukcije su građene 60-ih godina prošlog veka.

Najsloženija rekonstrukcija do sada

Prema njegovim rečima, reč je o najsloženijoj rekonstrukciji do sada. "Ovo će biti najkompleksniji obim radova koji se nekad izvodio na Pančevačkom mostu“, istakao je Poledica.

Planirano je potpuno uklanjanje postojećih i izgradnja novih prilaznih konstrukcija.

"Kompletno se ruše prilazne konstrukcije koje idu od smera Bogoslovije ka Pančevačkom mostu, levo i desno, tako da se prave dve nove nezavisne konstrukcije“, objasnio je Poledica.

Radovi će se izvoditi u fazama, kako bi se saobraćaj što manje remetio. "Radićemo nezavisno jednu prilaznu konstrukciju, pa drugu. Pre nego što srušimo staru, pravimo jednu pomoćnu ili privremenu konstrukciju“, rekao je Poledica.

Izvesna usporavanja saobraćaja neizbežna

Kako dodaje, te privremene konstrukcije preuzeće saobraćaj tokom radova, ali će izvesna usporavanja biti neizbežna.

"Te pomoćne privremene konstrukcije će preuzeti saobraćaj, ali sigurno će imati uticaj na normalno funkcionisanje saobraćaja“, naglasio je Poledica.

Postoji mogućnost da se ove konstrukcije kasnije zadrže kao trajno rešenje.

"Ići ćemo da ih tako konstruišemo da će postojati mogućnost da ih prevedemo i u stalne prilazne konstrukcije“, naveo je Poledica.

Poseban izazov predstavlja složena infrastruktura u zoni mosta.

Iako su prilazne konstrukcije izgrađene šezdesetih godina prošlog veka, Poledica ističe da su i dalje bezbedne za saobraćaj. "One su bezbedne za saobraćaj i zbog toga smo ušli u realizaciju ovog projekta pre četiri godine“.

Pančevački most ima ključnu ulogu u povezivanju Beograda sa Banatom i dalje ka državnim putevima.

"Pančevački most vezuje sistem gradskih ulica sa beogradske strane, sa sistemom ulica i državnih puteva na strani Banata“, naveo je Poledica.

U vršnim časovima mostom prođe i do 6.000 vozila, što dodatno usložnjava organizaciju radova.

Novac obezbeđen

Govoreći o sredstvima, naveo je da je novac obezbeđen. "Budžet smo obezbedili da bi radovi krenuli početkom iduće godine“, rekao je Poledica.

Istovremeno, u zoni Pančevačkog mosta očekuje se više velikih infrastrukturnih projekata.

"Biće jedna velika građevinska zona u zoni Pančevačkog mosta, nova metro linija će takođe biti pored Pančevačkog mosta. Dakle, tri ozbiljna gradilišta će se tu pojaviti“, upozorio je Poledica.

Zbog toga će, kako je zaključio Poledica, organizacija saobraćaja u tom delu grada morati pažljivo da se planira.