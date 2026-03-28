Slušaj vest

Izgradnja Novog srpskog mosta je u toku, a radovi se izvode planiranom dinamikom. Trenutno se pobijaju šipovi u reci za buduće rečne stubove.

Most je dug 420 metara i povezivaće stari deo grada i Novi Beograd. Jedan je od najvećih saobraćajnih projekata u Beogradu. Imaće tramvajske šine, dvosmerni drumski saobraćaj i pešačko-biciklističke staze.

Izgradnja mosta je ključni deo velikog saobraćajnog projekta „Mali metro“ koji spaja Ekonomski fakultet i Bulevar despota Stefana kroz dve tunelske cevi, a koji će značajno poboljšati protočnost saobraćaja.

1/7 Vidi galeriju Kako napreduje izgradnja Novog srpskog mosta preko Save u Beogradu Foto: Youtube printscreen/Grad Beograd

Ključni projekti koji će gradu dati "potpuno novo lice" jesu izgradnja metroa, novog mosta preko Save i tunela koji će spojiti Ekonomski fakultet i Bulevar despota Stefana, a sve u sklopu priprema za međunarodnu izložbu Ekspo 2027. godine.

Novi savski most biće tri puta veći od starog

Govoreći o novom mostu preko Save, gradski menadžer Miroslav Čučković ranije je naveo da će novi most biti tri puta veći od Starog savskog mosta koji je uklonjen, a da je polovina čelične konstrukcije koja se proizvodi u Kini već stigla na gradilište.

Naglasio je da će novi most imati dva stuba u vodi, čime će se olakšati i plovidba Savom, ali i nezavisnu tramvajsku bašticu.

"Ta buduća kičma Beograda, kako je Šapić zove 'mali metro', biće praktično veza Mirijeva, Karaburme, Višnjičke banje, kompletne leve obale Dunava sa Zemunom i Novim Beogradom i to samo za nekoliko minuta, ispod centra grada. Trideset linija javnog gradskog prevoza će moći da se izmesti iz centra grada, zagađenje u centru grada će biti manje", objasnio je Čučković.

Tunel kod Ekonomskog fakulteta

Kod Ekonomskog fakulteta, na uglu Kameničke i Ulice Gavrila Principa biće početak tunela, odnosno dve odvojene tunelske cevi. Kopaće se 40 metara ispod zemlje a plan je da tunel bude završen do 2030. godine, da poveže savsku i dunavsku padinu i da čak 30 linija javnog gradskog prevoza sa Trga Republike, iz Makedonske i Bulevara despota Stefana bude preusmereno na tunel.

Radovi na tunelu dugom dva kilometra, prvo će početi u Bulevaru despota Stefana, u blizini MUP-a. Tu je ulica najšira i osim gasne stanice, nema objekata koji bi morali da ruše.