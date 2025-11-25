Slušaj vest

Pripremni radovi počinju krajem ove godine, dok je završetak kompletnog projekta planiran do 2030.

Proboj tunela kreće iz Bulevara despota Stefana, u delu kod sedišta MUP-a, gde je prostor najširi i nije potrebna eksproprijacija većeg obima. Druga tačka biće kod Ekonomskog fakulteta, gde se nalaze trošne kuće u kojima živi oko 50 porodica – ti objekti će biti srušeni, a stanari obeštećeni po modelu koji je primenjivan kod metroa i Beograda na vodi.

- S obzirom na to da će radovi krenuti iz Bulevara despota Stefana, imamo kompletnu 2026. i 2027. godinu da se ovaj eksproprijacioni proces završi u skladu sa zakonom i da ljudi mogu da nađu adekvatan novi stambeni prostor u skladu sa onim što će dobiti kao sredstva. Naš je cilj da niko ne ode odavde nezadovoljan - rekao je Miroslav Čučković, gradski menadžer.

Prvo ide premeštanje instalacija

Pre nego što TBM mašina za bušenje uđe u teren, biće potrebno da se izmeste ključne gradske instalacije – vodovod, kanalizacija, energetika i telekomunikacije. Institutu „Jaroslav Černi” povereni su projekti pripremnih radova, koji bi mogli da traju oko godinu i po dana.

40 metara pod zemljom zbog kolektora i metroa

Trasa tunela projektovana je tako da zaobiđe postojeći Terzijski kolektor star više od sto godina, kao i planirani novi kolektor koji povezuje Hitnu pomoć i Venizelosovu. Na drugoj strani, izlaz tunela izveden je tako da pređe iznad buduće metro linije, zbog čega će se kopati na dubini od oko 40 metara.

Screenshot 2025-11-11 123809.jpg

 30 autobuskih linija se spušta u tunel

Kada bude pušten u rad, tunel će preuzeti čak 30 linija javnog prevoza koje danas prolaze centrom – od Trga Republike preko Makedonske i Bulevara despota Stefana. Ideja je da se rastereti uži centar, a vozila koja idu ka mostovima i auto-putu sklone pod zemlju.

Projekat tako postaje jedan od ključnih zahvata za preuređenje saobraćaja u centralnoj zoni Beograda, uz direktan uticaj na tokove gradskog prevoza, slobodne površine u centru i vrednost okolnih lokacija.

