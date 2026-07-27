Beogradske ulice jutros su, prvog radnog dana u nedelji, poluprazne tako da gužvi i zastoja nema nigde.
gužvi nema
MILINA ZA VOŽNJU, NIGDE GUŽVE USPRED ŠPICA: Odmori ispraznili Beograd, ulice poluprazne (FOTO)
Slušaj vest
Letnji raspust i godišnji odmori ispraznili su glavni grad.
GSP saobraća uobičajeno za radni dan po letnjem redu vožnje.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen
Vidi galeriju
AMSS: Pojačan saobraćaj, promenljivi uslovi vožnje zbog najavljenih padavina
Početak radne nedelje donosi nastavak letnjeg špica i pojačan saobraćaj na putevima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Zbog najavljenih pljuskova očekuju se promenljivi uslovi vožnje, vozačima se savetuje oprez, a potrebno je da obrate pažnju na moguće izmene, ili obustavljanje saobraćaja zbog radova na putu.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Putnička vozila se na izlazu iz zemlje na prelazu Gradina zadržavaju 30 minuta, na prelazu Špiljane 15 minuta.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju dva sata, a u Šidu četiri sata.
Kurir.rs/Naxi kamere
Reaguj
Komentariši