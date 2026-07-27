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Letnji raspust i godišnji odmori ispraznili su glavni grad.

GSP saobraća uobičajeno za radni dan po letnjem redu vožnje.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Pojačan saobraćaj, promenljivi uslovi vožnje zbog najavljenih padavina

Početak radne nedelje donosi nastavak letnjeg špica i pojačan saobraćaj na putevima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zbog najavljenih pljuskova očekuju se promenljivi uslovi vožnje, vozačima se savetuje oprez, a potrebno je da obrate pažnju na moguće izmene, ili obustavljanje saobraćaja zbog radova na putu.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

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Putnička vozila se na izlazu iz zemlje na prelazu Gradina zadržavaju 30 minuta, na prelazu Špiljane 15 minuta.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju dva sata, a u Šidu četiri sata.

Kurir.rs/Naxi kamere

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