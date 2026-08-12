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U pojedinim delovima Beograda građani su poslednjih dana na ulicama primetili veliki broj bubašvaba. Ove insekte viđaju na ulicama, u parkićima, hodnicima zgrada, ali i u stanovima. Kako navode, najviše ih ima na Novom Beogradu, Čukaričkoj Padini i Medaku.

Nebojša Marković sa Medaka kazao je da nikada ranije nije video toliki broj bubašvaba u ovom delu Beograda.

"Sada se svuda nalaze"

- Ranije sam ih ponekad viđao u hodniku zgrade, a sada se svuda nalaze. Najviše mi smeta kada ih vidim sa detetom u parkiću - istakao je on za Euronews Srbija.

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Dodao je da ima prijatelja na Čukaričkoj Padini koji mu je rekao da je slična situacija i u tom delu Beograda.

- Prijatelj mi je rekao da bubašvabe sa ulice ulaze u zgradu u kojoj živi i da je nekoliko njih video i u svom kupatilu - objasnio je Marković.

Ima ih i na Novom Beogradu

Javio se i čitalac sa Novog Beograda koji je ukazao da ima sličan problem.

- Ne pamtim da sam ikada video ovoliko bubašvaba na ulici. Živim kod Fontane i viđam ih u svako doba dana. Meni je to zaista veliki problem jer strahujem da će ući u zgradu i u moj stan. Voleo bih da znam koje je rešenje za ovu situaciju - napisao je.

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Prisustvo ovih insekata na ulici ne može da se reši, kako je za Euronews Srbija naveo vlasnik firme koja se bavi dezinsekcijom.

Bubašvabe u domu

- Ukoliko bi se ulice tretirale preparatima sve bi bilo u redu dok ne padne prva kiša. Preparati gube efekat kada dođu u dodir sa vodom ili vlagom - napomenuo je.

"Leti ih najviše ima i to posle velikih kiša"

Bubašvabe su, prema njegovim rečima, kanalizacioni insekti koji na površinu izlaze kada padne veća količina kiše.

- Leti ih najviše ima, naročito tokom jula i avgusta, to je najkritičniji period - kazao je.

S obzirom na to da preparati ne mogu da se zadrže na ulicama, rade se dezinsekcije zgrada i stanova.

Preporuka je da se to čini dva puta godišnje.

- Dejstvo preparata je oko šest meseci i najbolje je da se nanosi u martu ili aprilu i u septembru ili oktobru - rekao je.

Objasnio je da prisustvo bubašvaba zavisi od kanalizacionog sistema i starosti zgrade.

- Zato najveći problem sa ovim insektima imaju građani koji žive na Novom Beogradu, Medaku i Dorćolu jer su u tim delovima Beograda zgrade prilično stare. Najčešće dobijam pozive iz ovih opština da se radi dezinsekcija zgrada - zaključio je vlasnik jedne firme za dezinsekciju.

Kurir/Blic/Euronews