Nezgoda se dogodila u Ulici Prvoboraca, a povređeni je bez svesti prevezen na VMA.
teška nesreća
MUŠKARAC PAO SA PASARELE U RAKOVICI: Teško povređen i bez svesti prebačen na VMA, pune ruke posla za beogradsku Hitnu
Slušaj vest
Jedan muškarac sinoć je teško povređen kada je pao sa pasarele u Rakovici, rečeno je u beogradskoj službi Hitne pomoći.
Nezgoda se dogodila u Ulici Prvoboraca, a povređeni je bez svesti prevezen na VMA. Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 104 puta, od čega je 18 intervencija bilo na javnim mestima.
Nesreća se dogodila nešto pre 23 časa, a povređeni je bez svesti prevezen na VMA.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši