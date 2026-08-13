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Jedan muškarac sinoć je teško povređen kada je pao sa pasarele u Rakovici, rečeno je u beogradskoj službi Hitne pomoći.

Nezgoda se dogodila u Ulici Prvoboraca, a povređeni je bez svesti prevezen na VMA. Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 104 puta, od čega je 18 intervencija bilo na javnim mestima.

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 Nesreća se dogodila nešto pre 23 časa, a povređeni je bez svesti prevezen na VMA.

Kurir.rs/Beta

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