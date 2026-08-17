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Beograđane očekuju nove izmene u saobraćaju zbog radova. Deo Bulevara despota Stefana trebalo je da bude zatvoren, a u toku su i proširenja infrastrukture na Novom Beogradu.

Kada počinju radovi, koliko će trajati i kako će funkcionisati saobraćaj - o tome je govorio gradski menadžer Grada Beograda Miroslav Čučković.

Poslednja informacija je da Bulevar neće biti zatvoren u avgustu. Javnost će biti obaveštena dve nedelje unapred ukoliko do zatvaranja dođe. Čučković objašnjava razloge prolongiranja.

"Mi smo ovde, u katastru podzemnih instalacija, naišli na nekoliko objekata koji su morali da budu tretirani potpuno novom tehnologijom. Jedan od njih, i najvažniji, jeste toplovod koji je u dužini od 200 metara na ovoj trasi, i s obzirom da se bliži grejna sezona, a da je ovde veliki broj zgrada, mi nećemo izmeštati taj toplovod sada, već ćemo to uraditi na proleće", kaže Čučković.

Gradski menadžer Grada Beograda Miroslav Čučković Foto: Petar Aleksić

Dodaje da su otkrivene i druge instalacije, uključujući mazutnu toplotnu stanicu u policijskoj stanici 29. novembar.

Trenutni režim saobraćaja

Od 1. septembra i početka školske godine javni prevoz ostaje u istom režimu. Ukinuto je samo jedno autobusko stajalište ispred policijske stanice "29. novembar". Autobusi staju na stajalištu Vlade Divljan, a sledeće je kod Lidla.

"Sve će biti prohodno ka hali Pionir, ka Ruzveltovoj ulici, takođe sve će biti prohodno od Cvijićeve prema Trgu republike. Tako da sve što se bude dešavalo biće upravo na ovom ovde potezu", kaže on.

Radovi su deo projekta tunela dugog 2,6 kilometara koji će povezati Karaburmu sa levom obalom, Zemunom i Novim Beogradom.

"To će sve biti omogućeno kroz taj tunel. On će izlaziti kod Ekonomskog fakulteta, imaće dve nezavisne cevi, imaće potpuno dve odvojene trake, po dva smera, i to će da bude jedan koridor koji će biti 30 linija javnog prevoza će biti spušteno ispod. Biće potpuno jedan novi kvalitet života za centar grada", objašnjava on.

Prioritet su saobraćajnice ka prostoru Expo-a.

"Mi sad trenutno radimo tri velike saobraćajnice koje idu ka prostoru Ekspa. Cilj nam je da oslobodimo sve koridore i auto-put Miloš Veliki sa proširenim kružnim tokom. Produžavamo Jurija Gagarina i radi se pešačko-biciklistička staza i saobraćajnica od Bloka 45 uz Savu do Ostružnice u dužini nekih 7 kilometara", objašnjava on.

Čučković poručuje građanima da budu dodatno pažljivi u zonama gradilišta i da se informišu na zvaničnim sajtovima Grada Beograda. Trenutno su na Bulevaru despota Stefana tri trake otvorene, a radovi se odvijaju širom grada.