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Od proleća sledeće godine Beograd će, po uzoru na druge velike evropske gradove, dobiti Arheološki muzej. Uz to, ministar kulture Nikola Selaković najavljuje da će Hala 1 Beogradskog sajma postati dom srpske Opere.

Premijer Đuro Macut i ministar kulture Nikola Selaković obišli su budući Arheološki muzej, koji se gradi u zgradi nekadašnje pošte u Savskoj ulici.

1/6 Vidi galeriju Beogradski sajam i hale 1,2 i 3 koje će dobiti novu namenu Foto: Printscreen/Instagram/mali_sinisa

Zgradu nekadašnje pošte, simbola istorije Beograda, projektovao je Momir Korunović, arhitekta koga su nazivali srpskim gaudijem. Tokom bombardovanja Beograda 1944. godine zgrada je teško oštećena, a nekoliko godina kasnije promenila je izgled. Sada će biti Arheološki muzej, sa dve pozorišne scene.

"Predstavlja simbol Beograda i neki istorijski osvrt na nešto što je bilo arhitektonsko rešenje za to vreme. Jedan srpsko-vizantijski stil, balkanski stil za to vreme, da kažem, kreativnom idejom Momira Kurunovića, čuvenog srpskog arhitekte koji je ostavio trag ne samo na starom zdanju Pošte, koji je postojao do kraja Drugog svetskog rata, nego i na nekoliko drugih objekata“, rekao je premijer Đuro Macut.

Radovi na više od 11 hiljada kvadrata su u toku, a rezultat će biti arheološki muzej koji će predstavljati novi kulturni centar Beograda.

“Arheološki muzej koji Beograd do sada nije imao. Dakle, arheološki muzej imate u Atini, Budimpeši, Bukureštu, Sofiji, imate ga u Zagrebu, od proleća sledeće godine imaće ga i Beograd“, rekao je ministar Nikola Selaković.

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U novoj kulturnoj četvrti od sledećeg proleća posetioci će moći da obiđu arheološki muzej i uživaju u pozorišnim predstavama na Savskom trgu. A u blizini, prema najavama ministra, nalaziće se i Opera.

"U planu je da Hala 1 sajma bude Dom srpske opere, koju će Beograd napokon posle više od jednog veka dobiti", istakao je Selaković.