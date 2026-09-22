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Naime, na manjem objektu u Bloku 70 osvanuli su veliki oglasi na kineskom jeziku. Iako ovakav prizor na prvi pogled ne bi trebalo da bude neobičan, budući da smo navikli na kineske radnje širom grada, ova tezga nudi nešto potpuno drugačije - poručivanje i prodaju različitih vrsta živine.

Manja tezga je natkrivena zelenom ceradom, dok se sa prednje strane nalaze drvena vrata i reklamni panoi. Na njima je, između ostalog, navedeno da je objekat namenjen pružanju "usluga za život kineske zajednice u Srbiji", odnosno "servis za svakodnevni život Kineza u Srbiji".

Na jednom od oglasa navedeno je da se svakodnevno obavlja sveže klanje, a u ponudi su petlovi, kokoške i patke. Pored njih, na reklamama su navedene i guske, crne kokoške i golubovi.

Ponuda se, međutim, ne završava na ovim životinjama. Na istom mestu stoji informacija da se po porudžbini mogu obezbediti koze i ovce, dok je posebno istaknuta i mogućnost poručivanja svežeg kozjeg mesa.

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Na oba reklamna oglasa nalazi se isti kontakt telefon, preko kog se, prema informacijama navedenim na samim reklamama, može kontaktirati prodajno mesto.

Neobična tezga u Bloku 70 tako je privukla pažnju Beograđana, a pojedini prolaznici nisu odoleli ni da je fotografišu.

Neki od njih su priznali da bi u skorijoj budućnosti mogli da okrenu navedeni broj telefona i raspitaju se o ponudi, čisto da, kako su rekli, vide kako to sve izgleda na "kineski način".